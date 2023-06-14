志蓮淨苑南蓮園池︱古色園林似金閣寺？ 夜遊亭橋圓滿閣

志蓮淨苑（Chi Lin Nunnery）及南蓮園池（Nan Lian Garden）由一條橋連接，距離鑽石山站僅5分鐘，是香港一日遊著名景點。作為世界最大手造木構建築群，其彷唐代及日本建築配合、盆景、羅漢松，像回到過去。蓮池倒影把「港版金閣寺」圓滿閣昇華，晚上夜遊格外迷人。

至於志蓮淨苑南蓮園池由一座橋相連，由南蓮園池往在正面左轉經木結構建築藝術館，上樓梯過橋跨過山門，即抵志蓮淨苑。留意志蓮淨苑兩部份都較南蓮園池早關閉。

志蓮淨苑歷史源於1934年初建，原名陳七花園別墅，1988年清拆後重建，至2000年重開。志蓮淨苑為世界最大手造木構建築群，以榫卯接合結構為主的唐代建築風格，中軸線為主體佈局，呈現對稱結構。志蓮淨苑殿堂南、東、西邊設三個大門，分別是「山門」、「東門」及「西門」，建築佈局為「三進三重門一院」。荷花池、5層高萬佛塔、盆景及羅漢松，令這座佛教寺廟成為不尋常特色建築及景點。

由志蓮淨苑原路折返蓮臺，沿子橋、松北路、石館等順時針遊覽南蓮園池。才子李純恩指南蓮園池原為唐代建築，但卻被日本好好保留這傳統。事實上團隊在設計南蓮園池及志蓮淨苑時，曾到訪日本參考當地唐朝風格建築或古寺，足證李純恩所言非虛。南蓮園池以隋唐郡府園林絳守居園池為藍本，以中央蓮池及蒼塘的水池為主體。石館經唐風小築及水車磨坊，人工瀑布後為素菜館龍門樓，到訪幾次都充著外國遊客在人工瀑布前打卡。

夜遊南蓮園池金碧輝煌

某天朋友問我有沒有去過南蓮園池，他晚上到訪驚為天人，開心分享靚相，只能用金碧輝煌形容。於是筆者決定黃昏前到訪南蓮園池。平日下午的南蓮園池遊人不多，水流聲不斷，把馬路的汽車聲消音，如同離開了城市。實測過5月到訪時，晚上約7時左右就會亮燈。亮燈後經水月臺回望亭橋，湖水把金光複製，絕不能錯過。經香海軒到午橋前，3層的圓滿閣確是金碧輝煌，被冠以「港版小京都」或「港版金閣寺」不算誇張。

總結志蓮淨苑及南蓮園池鄰近鑽石山站，走完全程最快1小時，如細心欣賞及打卡的可以多預半小時至1小時。到訪這個香港的特色建築及景點留意開放時間，為香港半日遊好去處。