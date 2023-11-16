愉園及前班主承認欠薪135萬元 辯方指球隊如非牟利機構「有付出無收入」

球隊愉園拖欠球員薪金逾135萬元，球會與前班主陳志實各被票控24項罪名。經認罪協商，球會和陳志實在觀塘裁判法院各承認15項傳票控罪，獲撤銷餘下各9項傳票控罪，裁判官張浚軒押後案件至下月5日判刑，以待索取感化及社會服務令報告。

辯方求情時提到，被告對本地體育作出貢獻，愉園為老牌勁旅，地位不可取代，建隊逾60年，期間6次奪得本地頂級聯賽冠軍等。但球隊其後受假波醜聞拖累，聲望跌至谷底，並降到丙組作賽，被告接手球隊成為班主，帶領球隊從谷底回升，3年連奪三級聯賽冠軍，2019年重返港超聯。