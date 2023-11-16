愉園及前班主承認欠薪135萬元　辯方指球隊如非牟利機構「有付出無收入」

球隊愉園拖欠球員薪金逾135萬元，球會與前班主陳志實各被票控24項罪名。經認罪協商，球會和陳志實在觀塘裁判法院各承認15項傳票控罪，獲撤銷餘下各9項傳票控罪，裁判官張浚軒押後案件至下月5日判刑，以待索取感化及社會服務令報告。
辯方求情時提到，被告對本地體育作出貢獻，愉園為老牌勁旅，地位不可取代，建隊逾60年，期間6次奪得本地頂級聯賽冠軍等。但球隊其後受假波醜聞拖累，聲望跌至谷底，並降到丙組作賽，被告接手球隊成為班主，帶領球隊從谷底回升，3年連奪三級聯賽冠軍，2019年重返港超聯。
被告收入下跌無力支付欠薪
辯方提到被告擔任愉園班主期間，球隊主要依靠他注資營運，形同非牟利機構，有付出無收入。而疫情期間個人農業及裝潢工程業務收入大幅下滑，面對財困資不抵債，停止注資球隊，缺乏投資下無能力支付欠薪，並由他人接手愉園。
多名欠薪球員撰寫求情信
辯方又說，被告在案發後以極良好態度負起責任，在其餘2名公司董事辭任後仍對球隊不離不棄，沒有結束球會或遣散員工，而是出售房產支付欠薪，獲足總會長兼愉園體育會主席貝鈞奇，及多名欠薪球員撰求情信，指被欠薪期間，被告與他們保持良好溝通，並努力集資，相信他並非有意逃避責任，希望法院從輕發落。
傳票案情指，被告與愉園拖欠時任經理、時任行政助理、7名球員及裝備主管薪金。早前在勞資審裁處頒下判令後，今年4月起償還部分欠款，至9月全數清還。