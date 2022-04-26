意大利國腳基亞連尼　6月踢完對阿根廷退出國際賽

在意大利連續兩屆未能打入世界盃決賽周之下，意大利國腳的基亞連尼（Giorgio Chiellini）宣布，在為國家隊踢完對阿根廷的洲際對抗賽之後，將結束國際賽生涯。

基亞連尼在意甲對薩斯索洛的聯賽之後，向記者表示，他會在英國溫布萊的歐美對抗賽之後，退出國家隊。「我會在溫布萊與國家隊告別。在那裡我經歷了職業生涯頂點的歐洲國家盃。我想在向意軍告別時留下美好回憶，這肯定會是我為意大利上陣的最後一場比賽。」

世界盃未曾晉身過淘汰賽

基亞連尼雖然2004年已代表意大利國家隊，但是在2006年未有入選當屆的世界盃大軍，而這也是意大利最後一次奪得世界盃冠軍。之後的2010及2014年兩屆，意大利的都只能遺憾地在分組賽出局。到2018年及今年，意大利國家隊更是史上首次連續兩屆未能晉身決賽周。雖然如此，但基亞連尼仍然能為意大利先後於2012年及去年，為意軍取得歐洲國家盃的亞軍及去年的冠軍。

基亞連尼表示自己仍希望留在祖雲達斯：「我與祖雲達斯之間仍然未結束，這也永遠不會完。當然，現在是球季尾，我需要評估所有的事，以及與我家人討論應該怎樣才最好。能夠取得聯賽第4是優先，然後贏得意大利盃，之後才與我兩個家庭，我的家與祖雲達斯作討論，去尋找對所有人最好的方向。就如去年暑假，我給予時間在歐國盃之後才動筆簽約。在我這年紀，你不可能看得太遠尋求一紙長約，不過這是自然的。」