意大利盃｜博洛尼亞擊敗AC米蘭　半世紀首捧盃來季踢歐霸（有片）

易邊後，博洛尼亞加強壓迫，第53分鐘安度爾禁區內接應傳送後巧妙控球，隨即起腳施射破網，成功打破僵局。

雙方上半場均積極尋找突破口，博洛尼亞的艾美賀姆（Emil Holm）一次高高躍起的頭槌攻門，亦被米蘭門將邁治蘭（Mike Maignan）沒收，上半場以0:0告終。

比賽開局節奏極快，博洛尼亞門將史高盧比斯基（Lukasz Skorupski）迅速進入狀態，先後撲出約盧卡祖域（Luka Jovic）與基斯甸普列錫（Christian Pulisic）的近門施射，成功保住清白之身。

博洛尼亞憑丹尼度爾（Dan Ndoye）下半場的關鍵入球，以1:0力克AC米蘭，奪得球會歷史上第三個意大利盃的冠軍。

AC米蘭其後全力反撲尋求扳平，惟最終未能攻破堅韌的博洛尼亞防線，反而在比賽末段差點再失一球，丹尼度爾在禁區邊緣起腳，只是稍稍偏出。

AC米蘭勢無緣來季歐洲賽

最終，AC米蘭無力回天，球會對上一次奪得意大利盃已是2003年，冠軍荒仍未結束；反觀博洛尼亞則自1974年後再次高舉獎盃，來屆手握踢歐霸的入場券，相反AC米蘭則很大機會未能晉身歐洲賽事。

作者：One Football

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