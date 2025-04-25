意大利盃｜博洛尼亞51年首入決賽　與AC米蘭爭冠軍

博洛尼亞在意大利盃的四強次回合，再以2:1的比數擊敗在降班區掙扎的安玻里，兩回合贏5:1入決賽。這是球會自1974年以來，再次打入這盃賽的決賽，會與AC米蘭爭冠軍。

目前意甲第4位的博洛尼亞，首回合作客贏3:0，回到主場博洛尼亞未有只穩住優勢。基奧雲尼法比安（Giovanni Fabbian）在7分鐘就接應隊友的傳中，遠柱無人阻止下頂入領先。雖然安玻里在33分鐘的一次反擊，蘇巴根（Ola Solbakken）的射門雖然被博洛尼亞門將救出，但遠柱的高華倫高（Viktor Kovalenko）卻無人看管下補中，令安玻里半場追平1:1。在下半場，博洛尼亞去到87分鐘，再由達寧加（Thijs Dallinga）在門前把握隊決的傳中球頂入，為主隊鎖定贏2:1。博洛尼亞兩回合計以5:1打入決賽。