意大利盃︱榜首拿玻里16強出局　互射12碼不敵包尾克雷莫納

意甲榜首的拿玻里，在今屆意大利盃的首場比賽就已經出局，球隊在面對意甲榜尾的克雷莫納，不單沒有取得優勢，更是陷於苦戰，在90分鐘內與對手打成2:2之下，即使加時多打一人，最終在12碼仍以4:5不敵克雷莫納，在16強止步。

上屆意甲的前8名，在意大利盃要到16強才出戰，而上屆意甲季軍的拿玻里，雖然季初氣勢如虹，在聯賽榜上領導群雄。但在今場意大利盃，開賽18分鐘先失守，克雷莫納的反擊，由碧基爾（Charles Pickel）遠柱接應隊友傳中撞射入網領先。雖然拿玻里在33分鐘，先由祖安古靴美（Juan Jesus）門前頭槌補中，為拿玻里追平。而基奧雲尼施蒙尼（Giovanni Simeone）3分鐘後頭槌建功，令拿玻里半場反先2:1。