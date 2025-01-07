意大利超級盃｜AC米蘭決賽反勝國際米蘭　阿巴謙補時絕殺贈新帥

在沙特阿拉伯上演的意大利超級盃決賽，AC米蘭憑譚美阿巴謙（Tammy Abraham）補時階段的入球，以3:2反勝同市宿敵的國際米蘭，為新帥干斯卡奧（Sergio Conceicao）上任後就贏下第一項錦標。

第2屆改制後的超級盃，繼續在遠離意大利的中東舉行，米蘭市雙雄在沙特的利雅德上演決賽。爭取4連冠的國米，去到上半場補時，才由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）禁區內扣過對手後左腳射近柱，令國米半場一球領先。換邊後僅2分鐘，國米再由伊朗國腳的泰尼米（Mehdi Taremi）將比分拉開。落後的至兩球，A米僅1分鐘先由迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）的罰球地波射死角入追近。之後基斯甸普列錫（Christian Pulisic）把握機會在80分鐘為A米追平。比賽眼看法定90分鐘未分勝負之際，A米的一次反擊譚美阿巴謙接應隊友拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）橫傳射入空門，令米蘭以3:2反勝。