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體育
2023-10-18 04:30:26
日報

意球員賭波鬧大或涉40人

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意大利球員賭波案 意大利球員賭波案

意大利球員賭波案鬧大，據英國《每日郵報》最新消息，除了已被披露名字包括法基奧利(Nicolo Fagioli)、辛度東拿利(Sandro Tonali)及尼高路辛尼奧路(Nicolo Zaniolo)之外，更可能涉及多達40名職業球員以上。根據當地法律，運動員不能投注在本身參與的運動項目，一經定罪，最高刑罰可以是全球性停賽3年；而辛度東拿利據報打算認罪尋求減刑。

有關案件在上周浮現在大眾目光之上，根據報道指，該3名球星的手機及電子用品等，已被有關方面沒收作調查之用；而確實涉案人數、投注次數及總額等資料，未有公開，但相信牽連極廣，隨時多達40名球員涉案。

傳東拿利認罪求減刑

辛度東拿利與尼高路辛尼奧路，之前已被勒令離開意大利訓練營，接受調查。據知，今夏由AC米蘭過檔紐卡素的東拿利，承認自己的賭癮是「病態」，並希望在檢察機關面前招認，以換取減刑；而尼高路辛尼奧路的律師則向媒體表示：「尼高路沒有賭波，他向我承認僅參與了網上撲克博彩等；並且並不知道那是非法博彩平台，我們將會澄清一切。」

尼高路辛尼奧路早前已飛回英國，跟維拉高層商討，而辛度東拿利亦會在日內與紐卡素高層會面討論處理今次事件方式；法基奧利則與都靈檢察官合作調查，亦已承認自己賭博成癮。

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