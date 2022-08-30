意甲前列混戰 米蘭雙雄分途出擊

跟英超一樣，意甲周中開快車，今晚上演3場大戰包括米蘭雙雄分途出擊，其中衛冕AC米蘭在早場作客薩斯索羅(31/08 00:30)，而國際米蘭則在聖西路迎擊克雷莫納(31/08 02:45)。至於爭標黑馬羅馬亦會於主場鬥包尾大幡蒙沙(31/08 02:45)，3大勁旅對3分都是志在必得。

意甲開季至今已接戰3輪，包括AC米蘭與羅馬在內的6支球隊，均錄得2勝1和7分的最高分數；而「藍黑兵團」國米2勝1負6分排第7。剛戰以兩球淨勝博洛尼亞的「紅黑兵團」A米，已跨季連續19場聯賽不敗，當中共錄13勝6和，氣勢強勁；縱然名將伊巴謙莫域因傷仍要缺陣，但由拉菲爾利亞奧、基奧特與新兵基迪拿利組成的3箭頭，火力十足，有力打開今季聯賽客場勝門。對手薩斯索羅主力後衛梅迪穆度亞上仗意甲傷出，今場被逼缺陣，陣容不整；兼且連續6次主場對AC全輸，今場無力招架。

盧卡古缺陣仍夠贏

另邊廂，國米剛在上輪意甲作客拉素輸1比3，被打破今季不敗身，為重奪冠軍，今戰返主場出擊當然是不容有失。射手盧卡古大腿受傷，今場被逼缺陣，但阿根廷射手拿達路馬天尼斯近期腳風頗順，連續兩場聯賽入波，面對開季3連敗的升班馬克雷莫納，3分不難到手。

由摩連奴帶領的羅馬，剛戰火併祖雲達斯打和1比1，開季3戰7分表現對辦；今晚深夜在地頭迎擊另一支升班馬蒙沙，後者又是開季3連敗，實力未夠班，今場出訪「首都狼」難逃一敗。