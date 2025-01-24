意甲｜主場鬥祖雲達斯 拿玻里「細」意濃郁

由干地(Conte)領軍的拿玻里，漸回復前季封王時的威力，暫時領導群雄；明晚深夜在今輪意甲重頭大戰遇上祖雲達斯，兩軍踢法保守，今場入球應不會多。(球賽編號FB6595，1月26日01:00開賽)
拿玻里季前聘得名帥干地，加入箭頭盧卡古、翼鋒大衛拿尼斯及中場麥湯米尼，重新振作；加上今季不用出戰歐洲戰，目標放在聯賽，上仗聯賽作客3比2殺敗爭標勁敵阿特蘭大，聯賽寫下6連勝佳績，是該隊今季暫時最強走勢。球隊的格魯吉亞進攻好手基華拉斯基利亞，早前高價售予巴黎聖日耳門；但球隊缺少這位猛將，對上3仗仍能全勝，戰力及士氣不損。
這支意甲南部大軍暫時在意甲只失14球，單計主場10戰更只失6球，意大利門將阿歷斯美列特、科索沃中堅拉亞馬尼及近期再受重用的巴西外援祖安古靴美，組成的防線令人安心。干地作風保守，近4戰主場不論是對首都雙雄羅馬及拉素，或者下游的威尼斯及維羅納，全場「總入球」最多2球；明晚鬥同樣穩陣的祖雲達斯，難變保守部署。
祖記鋒線欠銳
祖雲達斯改由莫達領軍，卻成為意甲和波王，21戰聯賽13場和局，比率逾六成，失分卻不少，暫排第5，但守力之強僅次拿玻里。「斑馬兵團」上仗意甲主場2比0擊敗AC米蘭後；轉戰歐聯作客比甲布魯日，兩隊合共只得1次中框射門，0比0完場，可見該隊踢法穩陣，但攻門乏力。
終塞爾維亞中鋒杜辛華荷域，早前因肌肉受傷困擾，近兩仗只以後備出場；首席射手添莫菲韋亞傷愈後，戰至上仗意甲入波，才是此子近7場上陣聯賽的首球。球隊要靠尼高拉斯干沙利斯串演箭頭，效果一般；可幸雙中堅皮爾卡魯魯及加迪穩健，今場主隊的「魔獸」盧卡古，憑噸位亦不易佔得優勢。再者，兩軍近年對賽少交收居多，今場前列大戰，「細」意濃郁。
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