意甲｜主場鬥祖雲達斯 拿玻里「細」意濃郁

由干地(Conte)領軍的拿玻里，漸回復前季封王時的威力，暫時領導群雄；明晚深夜在今輪意甲重頭大戰遇上祖雲達斯，兩軍踢法保守，今場入球應不會多。(球賽編號FB6595，1月26日01:00開賽)

拿玻里季前聘得名帥干地，加入箭頭盧卡古、翼鋒大衛拿尼斯及中場麥湯米尼，重新振作；加上今季不用出戰歐洲戰，目標放在聯賽，上仗聯賽作客3比2殺敗爭標勁敵阿特蘭大，聯賽寫下6連勝佳績，是該隊今季暫時最強走勢。球隊的格魯吉亞進攻好手基華拉斯基利亞，早前高價售予巴黎聖日耳門；但球隊缺少這位猛將，對上3仗仍能全勝，戰力及士氣不損。