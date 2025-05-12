意甲｜名帥扭六壬 首都狼強「細」襲阿特蘭大

意甲今晚深夜上演好戲，由大勇的「首都狼」羅馬，作客強襲「三哥」阿特蘭大。兩軍名帥同樣功力深厚，下半季踢法傾向保守，鋒力不強，今場足智彩入球中位數[2.5/3]球，先取入球「細」盤。(球賽編號FB1550，5月13日02:45開賽)

「藍黑兵團」阿特蘭大近年由加斯柏連尼掌帥印，戰績穩定，聯賽經常在3至5名游走；但今屆表現有時大起大落，歐聯淘汰圈被比甲布魯日踢走後，元氣未復，早前5戰聯賽只得4分，是季尾無望爭霸的主因。但藍黑兵團近期重新振作，聯同上仗作客4比0大炒包尾的蒙沙，近4場聯賽3勝1和只失1球；穩佔三甲一席，本輪前跟4至6位球隊有5分距離，來屆要續戰歐聯亦穩陣。

67歲的加斯柏連尼一向對麾下鋒將嚴謹，尤其經常公開「提醒」隊中應屆非洲足先生盧卡文，後者上仗跟基迪拿尼共入3球，但此子上半場的表現仍令主帥感到不悅。主帥並道出球隊今季問題：「主場，尤其下半季，進攻失去季初的聯繫性。整體上的進攻表現下滑，又無其他解決良方，令我們主場失分。」

的確，阿特蘭大2025年表現主弱客強，計近9場聯賽主場只嘗一勝，其中近6場聯賽主場更只共入3球，霸氣不足；今夜主場不易破防守硬淨的「首都狼」羅馬。