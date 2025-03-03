意甲｜告急！ 祖雲達斯要發「維」

「班馬兵團」冬窗借得法國射手高路梅安尼，以為乘意甲向上走勢，下半季在盃賽建一番功業，惜事與願違，球隊先在歐聯被燕豪芬淘汰，上周中意盃8強主場鬥下游安玻里更互射12碼出局，進攻主力杜辛華荷域及耶迪斯齊射失。季前從博洛尼亞撬來的主帥莫達賽後說：「我感到慚愧，希望球員也是。你可犯錯，但不能是這些。我錯！無法讓球員明白穿起祖雲達斯球衣的重要性，所以不能入4強。我們要為球迷、球會及這間球會的歷史道歉，我們跌入谷底。」

近期接連在歐聯及意盃出局的「班馬兵團」祖雲達斯，陷入今季最大危機；主帥莫達大受壓力，今夜意甲主場迎戰護級分子維羅納，必要全力爭勝力保前列位置。足智彩開出「讓球」祖雲達斯[-1/-1.5]球，主勝可捧。(球賽編號FB8261，3月4日03:45開賽)

莫達保帥位保前四

莫達帥位亮起紅燈，唯一寄望只餘聯賽保前四來屆踢歐聯。球隊上仗聯賽作客小勝卡利亞里後，累計聯賽4連勝，包括曾氣走國際米蘭；預計今場會改踢「4-2-3-1」陣式，由加盟後5場聯賽入5球的高路梅安尼擔大旗求盡數維羅納。

維羅納上仗聯賽由剛在瑞士超簽入的中場比拿迪，後備出場至95分鐘入波，1球絕殺費倫天拿，終止意甲連敗頹勢，仍需努力護級。球隊目前意甲失球最多，平均每場失逾2球，鬥前列拿玻里、拉素、阿特蘭大及A米全敗兼吞蛋；加上近6次聯賽對祖雲達斯，錄1和5負，今夜只怕成對方「出氣袋」，輸少當贏。