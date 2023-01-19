意甲︱國米3球大勝A米衞冕超級盃　沙蘭力坦拿炒教練變鬧劇

意大利超級盃今屆重返沙特阿拉伯進行，而國際米蘭就憑費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）、迪斯高（Edin Dzeko）及拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）的入球，以3:0輕取同市的AC米蘭，成功衞冕。
自2019年疫情之後，意大利超級盃再度移師沙特阿拉伯上演。上屆冠軍的國米，對上同市宿敵，上季意甲冠軍的AC米蘭。國米開賽10分鐘先由迪馬高接應隊友的傳中，遠柱射入為球隊領先。而國米11分鐘後就擴大領先，迪斯高左路禁區扣過對手後射入，半場國米領先2:0。
下半場國米再憑拿達路馬天尼斯的妙射，為球隊拉開至3:0，並以這個比數完場，連續兩屆贏得超級盃的冠軍。
沙蘭力坦拿炒教練 2日後請返
另外，意甲排第18的沙蘭力坦拿，原本在周一宣布解僱主帥的尼高拉（Davide Nicola），然而球隊在2日後改變主意，重新聘用尼高拉。球會的主席Danilo Iervolino表示，在與尼高拉溝通後，因為他說了「千個正面的說話」而令他改變主意。又指與尼高拉對話後，清除了雙方的隔閡，對球會、球員及一切都很好，並覺得應給予教練多一次機會，並承諾球會不會再受重挫。
沙蘭力坦拿在周末的聯賽以2:8大敗予阿特蘭大，是意甲20多年來首次有球會單場攻入8球。尼高拉在去年2月接手球會，他感謝球會主席以及體育總監迪辛迪斯（Morgan De Sanctis）給予第2次機會。