意甲︱國米3球大勝A米衞冕超級盃　沙蘭力坦拿炒教練變鬧劇

意大利超級盃今屆重返沙特阿拉伯進行，而國際米蘭就憑費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）、迪斯高（Edin Dzeko）及拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）的入球，以3:0輕取同市的AC米蘭，成功衞冕。

自2019年疫情之後，意大利超級盃再度移師沙特阿拉伯上演。上屆冠軍的國米，對上同市宿敵，上季意甲冠軍的AC米蘭。國米開賽10分鐘先由迪馬高接應隊友的傳中，遠柱射入為球隊領先。而國米11分鐘後就擴大領先，迪斯高左路禁區扣過對手後射入，半場國米領先2:0。

下半場國米再憑拿達路馬天尼斯的妙射，為球隊拉開至3:0，並以這個比數完場，連續兩屆贏得超級盃的冠軍。