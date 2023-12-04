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體育
2023-12-04 11:58:32

意甲｜國際米蘭三球大勝拿玻里保持領先　羅馬小勝十人薩斯索羅（附比賽精華）

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馬古斯杜林為國米射成3:0。(路透社)

馬古斯杜林為國米射成3:0。(路透社)

上屆意甲冠軍的拿玻里，與現時榜首的國際米蘭在聯賽對碰。可是拿玻里在多次射門不入之下，被國米反擊成功，主場以0:3見負，國米在聯賽榜首繼續領先。而羅馬就因為擊敗薩斯索羅，取代拿玻里上第4位。

今季表現回落的拿玻里，在面對國米，這支南部球隊起初機會還是較多。只不過門將的恩尼森馬（Yann Sommer）與門楣都成功守住國米大門，到44分鐘，查漢奴古（Hakan Calhanoglu）把握機會在禁區頂勁射，令國米半場領先1:0。換邊後尼高路巴列拿（Nicolo Barella）在禁區內扭過兩個拿玻里的守衛建功，61分鐘國米拉開到2:0。而馬古斯杜林（Marcus Thuram）在85分鐘再入一球，國米在這場大戰以3:0大勝。

巴列拿扭過兩個拿玻里守衛後為國米建功。(路透社) 基華拉斯基利亞的射門被擋出。(路透社) 國際米蘭3:0作客大勝拿玻里。(路透社) 國際米蘭3:0作客大勝拿玻里。(路透社) 國際米蘭3:0作客大勝拿玻里。(路透社) 國際米蘭3:0作客大勝拿玻里。(路透社)

羅馬聯賽榜反壓拿玻里

至於另一場的比賽，羅馬作客薩斯索羅，雖然在25分鐘先落後，不過主隊在63分鐘有博盧卡（Daniel Boloca）因為粗野攔截被直接紅牌驅逐。多打一人的羅馬先在76分鐘由保羅戴巴拿（Paulo Dybala）射入12碼追平，加上拉斯蒙斯基斯甸臣（Rasmus Kristensen）在82分鐘建功，令羅馬以2:1擊敗少打一人的薩斯索羅，追至與拿玻里同分，並憑得失球差力壓對手上第4位。

戴巴拿的12碼為羅馬追平。(美聯社) 基斯甸臣為羅馬反勝。(美聯社) 羅馬作客2:1反勝薩斯索羅。(美聯社) 羅馬作客2:1反勝薩斯索羅。(美聯社) 羅馬作客2:1反勝薩斯索羅。(美聯社)
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