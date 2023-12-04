意甲｜國際米蘭三球大勝拿玻里保持領先　羅馬小勝十人薩斯索羅（附比賽精華）

上屆意甲冠軍的拿玻里，與現時榜首的國際米蘭在聯賽對碰。可是拿玻里在多次射門不入之下，被國米反擊成功，主場以0:3見負，國米在聯賽榜首繼續領先。而羅馬就因為擊敗薩斯索羅，取代拿玻里上第4位。

今季表現回落的拿玻里，在面對國米，這支南部球隊起初機會還是較多。只不過門將的恩尼森馬（Yann Sommer）與門楣都成功守住國米大門，到44分鐘，查漢奴古（Hakan Calhanoglu）把握機會在禁區頂勁射，令國米半場領先1:0。換邊後尼高路巴列拿（Nicolo Barella）在禁區內扭過兩個拿玻里的守衛建功，61分鐘國米拉開到2:0。而馬古斯杜林（Marcus Thuram）在85分鐘再入一球，國米在這場大戰以3:0大勝。