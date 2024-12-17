意甲｜國際米蘭作客大炒拉素　終結對手主場12場不敗

意甲的國際米蘭在周一（15日）的聯賽，作客羅馬上演「大屠殺」，以6:0擊敗第5位的拉素，是拉素意甲主場的最大敗仗，也是拉素自今年3月以來，12場主場不敗後，首次在主場輸波。
賽前兩隊在聯賽同得31分，然而國際米蘭少打一場，不過比賽的走向卻與位置截然不同。國米上半場曾把球送入網窩，不過球證指犯規在先而判無效。但到41分鐘，國米獲得一個12碼，查漢奴古（Hakan Calhanoglu）操刀射入，令作客的藍黑兵團先開紀錄。費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）在完半場前射入一球，帶領衞冕的國米半場領先2:0。
換邊後6分鐘，尼高路巴列拿（Nicolo Barella）為客隊再建一功下，比數拉開3:0。而杜費斯（Denzel Dumfries）在2分鐘後頭槌再下一城，讓國際米蘭將領先優勢拉開4球。之後還有卡路士奧古士圖（Carlos Augusto）以及馬古斯杜林（Marcus Thuram）的入球，令國際米蘭以6:0大勝一仗。國米贏波後，聯賽追至與榜首的阿特蘭大相差3分兼少打一場，而拉素繼續排第5。此前拉素意甲主場最大敗仗是在1959年不敵費倫天拿0:5，而拉素在意甲最大的3場敗仗都與國米有關，分別是在1934年輸1:8及在1961年輸0:7，這兩次都是作客米蘭。