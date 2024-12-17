意甲｜國際米蘭作客大炒拉素　終結對手主場12場不敗

意甲的國際米蘭在周一（15日）的聯賽，作客羅馬上演「大屠殺」，以6:0擊敗第5位的拉素，是拉素意甲主場的最大敗仗，也是拉素自今年3月以來，12場主場不敗後，首次在主場輸波。

賽前兩隊在聯賽同得31分，然而國際米蘭少打一場，不過比賽的走向卻與位置截然不同。國米上半場曾把球送入網窩，不過球證指犯規在先而判無效。但到41分鐘，國米獲得一個12碼，查漢奴古（Hakan Calhanoglu）操刀射入，令作客的藍黑兵團先開紀錄。費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）在完半場前射入一球，帶領衞冕的國米半場領先2:0。