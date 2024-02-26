意甲｜國際米蘭作客大破萊切　AC米蘭對阿特蘭大失分爭標渺茫（附比賽精華）

國際米蘭爭取4年來第2個意甲冠軍再進一步，球隊在周日（25日）作客憑拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）梅開二度，以4:0擊敗萊切。而同市的AC米蘭，作客被阿特蘭大迫和，與國米拉開13分差距，並多打一場，爭標希望變得渺茫。
在歐聯的16強首回合擊敗了馬德里體育會，國米在聯賽面對只是中下游的萊切。在15分鐘就由拿達路馬天尼斯射入在意甲的第100個入球，也為國米打開紀錄。下半場大衛法迪斯（Davide Frattesi）在54分鐘，為國米將比數拉開。而2分鐘後，拿達路馬天尼斯再建一功，將比數擴大，加上迪維積（Stefan de Vrij）在67分鐘的頭槌破網，讓國際米蘭大勝4:0，在聯賽以66分領先。
祖雲達斯險勝下游費辛隆尼
至於聯賽次席的祖雲達斯，在較早舉行的另一場聯賽，面對同樣下游的費辛隆尼就打得比較辛苦。球隊雖然先由杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）先開紀錄，可是作客的費辛隆尼之後連入兩球，在上半場反超前，祖雲達斯之後靠華荷域的梅開二度，半場踢平2:2。下半場的大部份時間雙方未有入球，直到補時的5分鐘，魯加尼（Daniele Rugani）為祖雲達斯攻入致射一球，讓老婦人以3:2擊敗對手，聯賽維持以9分落後國米，並且多打一場。
而AC米蘭在周日壓軸登場，在主場面對阿特蘭大，拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）在3分鐘已經為球隊領先。不過球隊在42分鐘輸12碼，阿特蘭大由古普美拿斯（Teun Koopmeiners）射入追平，最終米蘭以1:1賽和聯賽第5位的阿特蘭大。