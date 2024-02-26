意甲｜國際米蘭作客大破萊切　AC米蘭對阿特蘭大失分爭標渺茫（附比賽精華）

國際米蘭爭取4年來第2個意甲冠軍再進一步，球隊在周日（25日）作客憑拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）梅開二度，以4:0擊敗萊切。而同市的AC米蘭，作客被阿特蘭大迫和，與國米拉開13分差距，並多打一場，爭標希望變得渺茫。

在歐聯的16強首回合擊敗了馬德里體育會，國米在聯賽面對只是中下游的萊切。在15分鐘就由拿達路馬天尼斯射入在意甲的第100個入球，也為國米打開紀錄。下半場大衛法迪斯（Davide Frattesi）在54分鐘，為國米將比數拉開。而2分鐘後，拿達路馬天尼斯再建一功，將比數擴大，加上迪維積（Stefan de Vrij）在67分鐘的頭槌破網，讓國際米蘭大勝4:0，在聯賽以66分領先。