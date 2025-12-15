意甲｜國際米蘭作客贏波上榜首　祖雲達斯拒加密貨幣收購

意甲四頭馬車仍難分難解，在拿玻里及AC米蘭在今周失分之下，國際米蘭周日（14日）上陣就作客以2:1擊敗熱拿亞，壓過另外2隊升上榜首。另外第5位的祖雲達斯作客亦以1:0擊敗博洛尼亞，而球會剛拒絕了加密貨幣泰達幣以10億歐元收購。

周日拿玻里及AC米蘭都較早登場，不過拿玻里就以0:1作客不敵烏甸尼斯，AC米蘭也在主場與薩斯索羅踢平2:2。國際米蘭作客熱拿亞全取3分就可以升上榜首。恩比斯錫（Yann Bisseck）在6分鐘建功，加上射手拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在38分鐘再下一城，為國米半場領先2:0。雖然換邊後，主隊的熱拿亞有維天夏（Vítor Oliveira）在68分鐘追回一球，不過國米維持2:1的勝果完場，以33分升上榜首，而AC米蘭以1分落後排第2，拿玻里也僅以31分在第3。第4的羅馬雖然只有27分，但球隊少打1場，他們今日（16日）會對科木。