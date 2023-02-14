意甲｜國際米蘭狂轟25腳無功而還 0:0賽和森多利亞 落後榜首拿玻里15分 (美聯社)

意甲第22輪，國際米蘭狂轟25腳但都食白果，作客只能0：0賽和森多利亞，他們失分後續排次席，但已落後榜首拿玻里15分，令後者創下3分制以來22輪後史上最大領先優勢。

國際米蘭今場排出雙箭頭為盧卡古（Romelu Lukaku）、拿奧達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）。森多利亞兩名前英超兵加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）、哈利榮斯（Harry Winks）擔正，新加盟的謝斯洛迪古斯（Jesé Rodríguez）先列後備。

落後榜首15分 造就拿玻里破紀錄

這場比賽戰況膠著，半場互交白卷。下半場戰況仍然膠著，雖然藍黑軍全場狂射25腳，但只得5次中目標，最終雙方0：0完場。國際米蘭失分後繼續排第2，但已落後拿玻里15分，令後者創下自意甲94－95球季引入3分制以來，戰罷22輪後最大領先優勢。

恩沙基：相比起爭冠 更應擔心自己前四位置

國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）直言：「我們很失望，因為我們很希望取勝，尤其近期3連勝勢頭不錯。己隊創造了不少機會，但未能把握。」相比起爭冠，藍黑軍更應擔心自己前4位置，因身後的阿特蘭大、羅馬和AC米蘭都只落後他們3分，恩沙基直認：「不意外，早預計到這情況。我們要做的是專注自己。」