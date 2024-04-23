意甲｜國際米蘭贏同市打吡　第20次奪聯賽冠軍（附比賽精華）

國際米蘭第20次贏得意甲聯賽冠軍，球隊周一（22日）晚在米蘭打吡，以2:1擊敗同市兼聯賽的直接競爭對手AC米蘭，球會在4年來第2度贏得意甲的冠軍。

AC米蘭兩人被逐

今次的米蘭打吡，同時也成為了意甲聯賽冠軍的關鍵，賽前領先14分的國米，今場贏波就直接登頂。球隊開賽18分鐘已取得好開始，法蘭斯高阿斯比（Francesco Acerbi）接應班捷文柏華特（Benjamin Pavard）的角球二傳，在門前無人看管下頂入，為國米先開紀錄。國米之後有拉開比數的機會，只是未能把握，半場國米一球領先。

下半場的早後，國米又取得入球。馬古斯杜林（Marcus Thuram）禁區頂左路推入大位射近柱，在49分鐘將比數拉開至2:0。落後兩球的AC米蘭，要到80分鐘才由湯姆利（Fikayo Tomori）追回一球。補時階段先有AC米蘭的迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）與國米杜費斯（Denzel Dumfries）在爆衝突，之後雙雙被逐，而AC米蘭之後還有卡拿比亞（Davide Calabria）的暴力行為被逐，最終國米以2:1擊敗AC米蘭。