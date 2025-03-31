意甲｜大敗後求重新振作 拉素主攻拖連奴

意甲今屆前列位置爭崩頭，尤其第4名的歐聯位置；其中「爭位」要角拉素，國際賽前遭逢本季另一場特大敗仗，可幸「慘劇」至今已過了半個月，眾將應已回復最佳體力，主攻迎接今晚的意甲獨腳戲鬥拖連奴，可先取足智彩入球中位數[2.5]球「大」盤。(球賽編號FB9484，4月1日02:45開賽)

拉素在國際賽前作客0比5敗走博洛尼亞，雖仍排前列，但已是計去年尾主場吞國際米蘭6蛋後，季內第二場特大敗仗。季前上任、帶領這支首都球會重返歐霸賽場的教練巴朗尼(Baroni)，當時為敗仗解話；指對手下半場的速度，比他們快一倍。

巴朗尼指球隊在該仗賽前，先在歐霸16強主場苦戰1比1逼和波杜基林特，兩回合計贏2比1打入8強；相隔兩天多作客鬥已在歐聯出局的博洛洛尼亞，主力疲累加上正選左閘紐奴泰華利斯(Nuno Tavares)賽前受傷，成該仗大敗主因。他巴朗尼說：「我不太擔心賽果，國際期的休息對我們來得正好，我們可以有多一點時間在練習場。」

意甲今屆格局是3雄爭霸，4至9位球隊爭餘一個歐聯席位，拉素當然希望在兩大戰線繼續追夢；該隊首席射手卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)繼續養傷，薩卡尼(Zaccagni)及保拿爾迪亞(Boulaye Dia)可合力攻堅，以球隊近6場聯賽主場只嘗一敗兼場場入波，今場必望主攻，求反彈振士氣。