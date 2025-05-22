意甲｜尾輪雙雄鬥到底 捧拿玻里大炒封王

歐洲5大聯賽，高潮在意甲，戰至尾輪前冠軍未決，明晚深夜雙雄拿玻里及國米分途出擊決高下；其中暫時領先1分的拿玻里，主場迎戰不愁降班威脅的中下游分子卡利亞里，命運在自己手上，應不會再失。足智彩開出「讓球」拿玻里讓2球，可博主隊大炒，重奪失落一屆的聯賽冠軍。(球賽編號FB2107，5月24日02:45開賽)

季前由名帥干地領軍的拿玻里，季內不用出戰歐洲賽，加上意盃一早出局，可專注聯賽爭標。雖然這支南部大軍在今年2月起5戰不勝只得4分，又被巴黎聖日耳門，在冬窗撬走進攻重心基華拉斯基利亞；可幸之後重踏正軌，季尾10戰6勝4和，如今1分領先衛冕國際米蘭，拿玻里明晚只要贏波，即可完成三年內兩度封王的壯舉。

曼聯孖寶盧卡古麥湯攻堅 干地賽前承認心力交瘁並說：「這肯定是我領軍生涯最艱難的一年，我們接近錦標，但最後一步將在主場的球迷支持下踏出。去吧！先衝過終點奪冠。」干地今場跟國米主帥恩沙基，同樣因停賽無法在場邊督師；球隊今屆不只用干地著名的「3-5-2」陣式制敵，其陣式更靈活多變，但箭頭盧卡古，鋒將拉斯柏度尼、麥湯米尼及保列坦奴，今場將悉數登場攻堅；遇上近9場聯賽只嘗一勝的卡利亞里，主隊以決心及氣勢震懾對手，有力重演首循環4比0大勝場面。