意甲｜干地獲拿玻里承諾全面改革　留隊助衛冕

根據意大利多間媒體報道，干地（Antonio Conte）與拿玻里主席迪羅蘭迪斯(Aurelio De Laurentiis)進行一場關鍵會談後，決定繼續擔任拿玻里主帥。
干地原本有意離隊，儘管這是他執教球隊的首個球季，亦帶領球隊勇奪意甲冠軍，但數月以來，他因多項問題與高層產生分歧，離隊傳聞不絕於耳。
不過，隨著球員、球迷、家人及教練團隊的勸說，干地周二與迪羅蘭迪斯進行「危機會談」，討論一系列要求。根據《Sky Sport Italia》轉會專家迪Gianluca Di Marzio透露，會面結果正面，干地決定留任，甚至考慮續約。
迪布尼或加盟
消息指，曼城自由身球星迪布尼（Kevin De Bruyne）即將加盟拿玻里，是高層願意加大投資的明確信號，而主席亦承諾會在轉會市場加強補強。
干地最關心的問題之一，是訓練場地的整修計劃，這個設施問題可追溯至賓尼迪斯（Rafa Benitez）執教時期，一直未有徹底解決。
據悉，拿玻里早已為干地可能離隊作出plan B部署，與艾歷尼（Max Allegri）達成初步接觸，準備讓其接任。不過，最新消息指艾歷尼將改為與AC米蘭簽約三年合約，重返紅黑軍團執教。
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