意甲｜干地獲拿玻里承諾全面改革　留隊助衛冕

根據意大利多間媒體報道，干地（Antonio Conte）與拿玻里主席迪羅蘭迪斯(Aurelio De Laurentiis)進行一場關鍵會談後，決定繼續擔任拿玻里主帥。

干地原本有意離隊，儘管這是他執教球隊的首個球季，亦帶領球隊勇奪意甲冠軍，但數月以來，他因多項問題與高層產生分歧，離隊傳聞不絕於耳。

不過，隨著球員、球迷、家人及教練團隊的勸說，干地周二與迪羅蘭迪斯進行「危機會談」，討論一系列要求。根據《Sky Sport Italia》轉會專家迪Gianluca Di Marzio透露，會面結果正面，干地決定留任，甚至考慮續約。