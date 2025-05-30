熱門搜尋:
端午節2025 曼聯訪香港 新店關注組 SIERRA SEA 網上熱話 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-05-30 10:45:00

意甲｜干地獲拿玻里承諾全面改革　留隊助衛冕

分享：
意甲｜干地（Antonio Conte）獲拿玻里承諾全面改革　留隊助衛冕。（資料圖片）

意甲｜干地（Antonio Conte）獲拿玻里承諾全面改革　留隊助衛冕。（資料圖片）

根據意大利多間媒體報道，干地（Antonio Conte）與拿玻里主席迪羅蘭迪斯(Aurelio De Laurentiis)進行一場關鍵會談後，決定繼續擔任拿玻里主帥。

干地原本有意離隊，儘管這是他執教球隊的首個球季，亦帶領球隊勇奪意甲冠軍，但數月以來，他因多項問題與高層產生分歧，離隊傳聞不絕於耳。

不過，隨著球員、球迷、家人及教練團隊的勸說，干地周二與迪羅蘭迪斯進行「危機會談」，討論一系列要求。根據《Sky Sport Italia》轉會專家迪Gianluca Di Marzio透露，會面結果正面，干地決定留任，甚至考慮續約。

adblk5
拿玻里在盧卡古之助下取得意甲冠軍。（資料圖片） 拿玻里推前麥湯米尼，成就意甲冠軍。（資料圖片） 拿玻里力壓國際米蘭取得意甲冠軍。（資料圖片） 拿玻里力壓國際米蘭取得意甲冠軍。（資料圖片） 拿玻里力壓國際米蘭取得意甲冠軍。（資料圖片）

迪布尼或加盟 

消息指，曼城自由身球星迪布尼（Kevin De Bruyne）即將加盟拿玻里，是高層願意加大投資的明確信號，而主席亦承諾會在轉會市場加強補強。

干地最關心的問題之一，是訓練場地的整修計劃，這個設施問題可追溯至賓尼迪斯（Rafa Benitez）執教時期，一直未有徹底解決。

據悉，拿玻里早已為干地可能離隊作出plan B部署，與艾歷尼（Max Allegri）達成初步接觸，準備讓其接任。不過，最新消息指艾歷尼將改為與AC米蘭簽約三年合約，重返紅黑軍團執教。

adblk6

原文刊登於 Yahoo 體育

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能