意甲｜干斯卡奧領AC米蘭復甦反勝科木　祖雲達斯賽和阿特蘭大今季第13次和波

在去年底易帥的AC米蘭，在新主帥干斯卡奧（Sergio Conceicao）領軍贏得超級盃後，繼周日賽和後，面對榜下游的科木，球隊在先落後下，以2:1反勝科木，為教頭干斯卡奧保持不敗的戰績。至於祖雲達斯就保持今季意甲的不敗，球隊被阿特蘭大1:1迫和後，今季第13次和波收場。

AC米蘭在辭退了方辛加（Paulo Fonseca）後，由干斯卡奧走馬上任。上星期才帶領球隊贏下意大利超級盃，回到聯賽雖然僅與卡利亞里打成平手，不過今次作客對同樣在下游的科木，雖然在60分鐘失守，被阿辛尼迪亞奧（Assane Diao）攻破大門，但是迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）在71分鐘為米蘭追平，加上拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）76分鐘建功，為米蘭射成2:1，令球隊反勝對手。米蘭贏波後31分排聯賽第7，僅落後第6位費倫天拿1分。