意甲｜意甲快車重頭戲 AC米蘭「細」撼拿玻里

兩軍上屆極盡失意，AC米蘭落後宿敵國米19分獲亞軍，拿玻里衛冕失敗之餘更跌至第10位，今夏同樣易帥圖強。「紅黑兵團」A米由前里爾教頭葡帥方辛加領軍，在今夜大戰前靠主場連贏烏甸尼斯及歐聯的布魯日；加上上周末作客鬥博洛尼亞因天氣惡劣改期，令他們可留力在聖西路等候「招呼」拿玻里。

兩支名牌AC米蘭及拿玻里，今晚深夜在意甲快車檔期，於聖西路球場相遇。兩雄「細」均力敵，守力出眾，足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，博「細」最合。(球賽編號FB3021，10月30日03:45開賽)

但有幸有不幸，左閘迪奧靴南迪斯及季內最耀眼的荷蘭中場雷恩達斯，變相要延至今場停賽；預料英格蘭的羅夫度斯卓克，跟尤索夫科芬拿會在中場掃蕩，戰力稍削。可幸球隊另一進攻尖兵基斯甸普列錫，不但在上仗歐聯藉主踢角球直接彎入網窩；對上7場聯賽每場起碼交出1入球或助攻。由普列錫後上支援西班牙鋒將艾華路莫拉達攻堅下，近3場聯賽主場全勝兼一球不失。

拿玻里干地重用前英超兵

對手拿玻里上周末聯賽1比0險勝萊切，目前領先次席國米4分排榜首。球隊今夏由曾4奪意甲錦標的名帥干地領軍，重用新兵麥湯米尼、比利基莫亞及「魔獸」 盧卡古，成績比預期更快反彈。

拿玻里計近3場聯賽作客2勝1和兼一球不失，今季客場守力之出色，媲美A米的主場防守；加上兩軍近4次交手，3次「總入球」不多於2球，今場先取「入球」細最穩。

相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會