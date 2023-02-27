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體育
2023-02-27 04:29:59
日報

意甲｜拉素費倫分戰護級球隊

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雙雙晉級歐協聯16強的意甲雙雄拉素及費倫天拿，今晚香港時間深夜回到聯賽，拉素主場鬥尾二森多利亞(28/02 03:45)，力爭重返前列；費倫天拿作客尾三維羅納(28/02 01:30)，亦望早日脫離護級威脅。
 

恩莫比尼

恩莫比尼

拉素靠恩莫比尼數胡

拉素近期戰績平穩，歐協聯兩回合計1比0淘汰克盧日，累計近7戰2勝3和2負入5球失5球，在意甲暫保前六，仍有能力打入前四爭歐聯資格。球隊今戰料以近兩勝包辦球隊3個入球的王牌前鋒恩莫比尼掛帥，跟歐戰停賽的薩卡尼及翼鋒菲臘安達臣合力攻堅。防線的柏特歷加巴朗同樣歐戰停賽，跟病愈的米連高域沙域亦可復出。

恩莫比尼

恩莫比尼腳風順。

菲臘安達臣

菲臘安達臣

森多利亞剛戰被博洛尼亞絕殺，對上7場聯賽只得2和5負，護級危機深重且受財政問題困擾，前拉素球星史坦高域季初接掌兵符後，球隊對上15場意甲僅入7球，面對對上13次交手錄得10敗的拉素，今場作客非常凶險。

加比亞甸尼

森多利亞前鋒加比亞甸尼(右)

哈利雲克斯

哈利雲克斯(中)要助森多利亞護級。

艾化卡比爾

艾化卡比爾

費倫前鋒艾化卡比爾腳風順

在歐協聯表現遠比意甲出色的費倫天拿，同晚作客維羅納。「紫百合」費倫天拿兩回合7比2淘汰葡超前列分子布拉加，其中巴西前鋒艾化卡比爾近3仗連意甲共入4球，今場有機會跟上仗未有出場的射手盧卡祖域拗手瓜，爭今場正箭頭一席，以助球隊打破近期6戰意甲不勝的困局。至於尾三的維羅納上仗僅負羅馬，是近5場聯賽首敗，護級仍未死心；最大爭勝本錢主場威力，近4戰聯賽主場錄3勝1和。

艾化卡比爾

艾化卡比爾(左)近況勇。

尼干治

維來納中場尼干治(右)慶入球。

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