意甲｜拉素費倫分戰護級球隊

雙雙晉級歐協聯16強的意甲雙雄拉素及費倫天拿，今晚香港時間深夜回到聯賽，拉素主場鬥尾二森多利亞(28/02 03:45)，力爭重返前列；費倫天拿作客尾三維羅納(28/02 01:30)，亦望早日脫離護級威脅。



恩莫比尼

拉素靠恩莫比尼數胡 拉素近期戰績平穩，歐協聯兩回合計1比0淘汰克盧日，累計近7戰2勝3和2負入5球失5球，在意甲暫保前六，仍有能力打入前四爭歐聯資格。球隊今戰料以近兩勝包辦球隊3個入球的王牌前鋒恩莫比尼掛帥，跟歐戰停賽的薩卡尼及翼鋒菲臘安達臣合力攻堅。防線的柏特歷加巴朗同樣歐戰停賽，跟病愈的米連高域沙域亦可復出。

菲臘安達臣

森多利亞剛戰被博洛尼亞絕殺，對上7場聯賽只得2和5負，護級危機深重且受財政問題困擾，前拉素球星史坦高域季初接掌兵符後，球隊對上15場意甲僅入7球，面對對上13次交手錄得10敗的拉素，今場作客非常凶險。

艾化卡比爾