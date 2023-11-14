意甲｜拿玻里倒灶 教頭勢被炒

衛冕意甲的拿玻里，於聯賽主場倒灶以0比1不敵下游分子安玻里，賽後熱傳主帥魯爾加西亞(Rudi Garcia)將在日內「落鑊」被辭退，結束個人僅5個月的任期。

主力射手域陀奧森漢(Victor Osimhen)繼續養傷，魯爾加西亞卻延續其一直備受批評的排陣作調動，包括將另一進攻重心、被指有疲態的基華拉斯基利亞(Khvicha Kvaratskhelia)放在後備席。可惜，魯爾加西亞的如意算盤卻未能打響，球隊今戰受制於安玻里門將伊列比利沙(Etrit Berisha)連番神奇撲救，再在補時階段被對手後備中場高華倫高(Viktor Kovalenko)絕殺，結果全失3分，錄得今季聯賽主場第3敗之餘，也超過了球隊上季聯賽封王時，全季僅兩敗的紀錄。