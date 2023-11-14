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體育
2023-11-14 04:30:27
日報

意甲｜拿玻里倒灶 教頭勢被炒

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衛冕意甲的拿玻里，於聯賽主場倒灶以0比1不敵下游分子安玻里，賽後熱傳主帥魯爾加西亞(Rudi Garcia)將在日內「落鑊」被辭退，結束個人僅5個月的任期。

  主力射手域陀奧森漢(Victor Osimhen)繼續養傷，魯爾加西亞卻延續其一直備受批評的排陣作調動，包括將另一進攻重心、被指有疲態的基華拉斯基利亞(Khvicha Kvaratskhelia)放在後備席。可惜，魯爾加西亞的如意算盤卻未能打響，球隊今戰受制於安玻里門將伊列比利沙(Etrit Berisha)連番神奇撲救，再在補時階段被對手後備中場高華倫高(Viktor Kovalenko)絕殺，結果全失3分，錄得今季聯賽主場第3敗之餘，也超過了球隊上季聯賽封王時，全季僅兩敗的紀錄。

魯爾加西亞料日內被辭退

根據意媒報道，拿玻里班主迪羅蘭迪斯(Aurelio De Laurentiis)已決定在日內將這位前沙特艾納斯教頭辭退。魯爾加西亞今夏因與艾納斯陣內王牌基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)不和而被炒魷，並轉戰意甲，頂替離開拿玻里的冠軍教頭史巴列堤(Luciano Spalletti)。如今魯爾加西亞又因為戰績低落，加上與陣內主力包括域陀奧森漢在內等不和，前途亮紅燈。今場敗陣之後，拿玻里以12戰21分排聯賽榜第4位，已落後「一哥」國際米蘭多達10分。

另一邊廂，安玻里贏波之後，則由尾二攀上尾四，逃離了降班區。這支意甲弱旅今季表現神奇，至今12戰僅入5球，是全意甲最少；但入球卻粒粒珍貴，共為球隊拿下了3勝，可謂另類神奇。

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