意甲｜拿玻里大勝卡利亞里上榜首　國際米蘭作客蒙沙失分

轉會窗關閉前引入多個英超兵的意甲球隊拿玻里，在作客卡利亞里派出幾位新兵上陣。結果輕鬆擊敗卡利亞里，暫時升上榜首，而上屆冠軍的國際米蘭，在作客下游球隊的蒙沙，就只能迫和對手1:1。

在前車路士主帥的干地（Antonio Conte）接掌後，拿玻里轉會窗關閉前簽入一對蘇格蘭國腳的麥沙米尼（Scott McTominay）和比利基莫亞（Billy Gilmour），還有比利時國腳的盧卡古（Romelu Lukaku）。球隊作客對卡利亞里，上半場18分鐘先開紀錄，迪羅倫素（Giovanni di Lorenzo）接應盧卡古橫傳，禁區頂起腳被對手改變方向入網，令拿玻里半場領先1:0。