意甲｜拿玻里大勝卡利亞里上榜首　國際米蘭作客蒙沙失分

轉會窗關閉前引入多個英超兵的意甲球隊拿玻里，在作客卡利亞里派出幾位新兵上陣。結果輕鬆擊敗卡利亞里，暫時升上榜首，而上屆冠軍的國際米蘭，在作客下游球隊的蒙沙，就只能迫和對手1:1。
在前車路士主帥的干地（Antonio Conte）接掌後，拿玻里轉會窗關閉前簽入一對蘇格蘭國腳的麥沙米尼（Scott McTominay）和比利基莫亞（Billy Gilmour），還有比利時國腳的盧卡古（Romelu Lukaku）。球隊作客對卡利亞里，上半場18分鐘先開紀錄，迪羅倫素（Giovanni di Lorenzo）接應盧卡古橫傳，禁區頂起腳被對手改變方向入網，令拿玻里半場領先1:0。
盧卡古交2助攻1入波
換邊後盧卡古再交出助攻，並由格魯吉亞球星基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）在66分鐘單刀射入。而盧卡古在70分鐘自己亦取得入球，令拿玻里拉開比數。加上布安基奧奴（Alessandro Buongiorno）在補時再下一城，協助拿玻里大勝4:0。贏波後拿玻里暫時以9分升上榜首位置。
至於衞冕的國際米蘭就在作客失分，球隊面對下游的蒙沙，上半場雙方互無紀錄。但下半場，蒙沙卻在81分鐘由丹尼莫達（Dany Mota）建功取得領先。而國米在88分鐘由杜費斯（Denzel Dumfries）扳平，最終國米以1:1迫和對手，取回1分。國米失分後，目前聯賽落後拿玻里2分排次席。