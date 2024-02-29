意甲｜拿玻里奧森漢帽子戲法　6:1大勝薩斯索羅（附比賽精華）

上季的意甲冠軍拿玻里，憑尼日利亞射手域陀奧森漢（Victor Osimhen）的帽子戲法，以6:1大勝薩斯索羅，不過球隊在聯賽仍列第9。至於榜首的國際米蘭，就以4:0大破阿特蘭大，聯賽領先12分。

近4場比賽未贏過，拿玻里換帥後雖然歐聯賽和巴塞隆拿，不過聯賽已跌落中游的第9位，距離歐聯席位的博洛尼亞賽前仍差11分。球隊在17分鐘更是先落後，烏洛斯拉錫（Uros Racic）為主隊取得領先。不過拉亞馬尼（Amir Rrahmani）在29分鐘就為拿玻里扳平。2分鐘後，奧森漢取得今場個人的第一球，令拿玻里反先，而41分鐘他再射入一球，讓拿玻里半場領先3:1。