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體育
2024-02-29 12:28:00

意甲｜拿玻里奧森漢帽子戲法　6:1大勝薩斯索羅（附比賽精華）

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奧森漢完成帽子戲法為拿玻里大勝一仗。(美聯社)

奧森漢完成帽子戲法為拿玻里大勝一仗。(美聯社)

上季的意甲冠軍拿玻里，憑尼日利亞射手域陀奧森漢（Victor Osimhen）的帽子戲法，以6:1大勝薩斯索羅，不過球隊在聯賽仍列第9。至於榜首的國際米蘭，就以4:0大破阿特蘭大，聯賽領先12分。

近4場比賽未贏過，拿玻里換帥後雖然歐聯賽和巴塞隆拿，不過聯賽已跌落中游的第9位，距離歐聯席位的博洛尼亞賽前仍差11分。球隊在17分鐘更是先落後，烏洛斯拉錫（Uros Racic）為主隊取得領先。不過拉亞馬尼（Amir Rrahmani）在29分鐘就為拿玻里扳平。2分鐘後，奧森漢取得今場個人的第一球，令拿玻里反先，而41分鐘他再射入一球，讓拿玻里半場領先3:1。

奧森漢為拿玻里攻入成3:1。(美聯社) 拿玻里的奧森漢下半場完成帽子戲法。(美聯社) 基華拉斯基利亞今場亦梅開二度，協助拿玻里大勝。(美聯社) 拿玻里6:1大勝薩斯索羅。(美聯社) 拿玻里6:1大勝薩斯索羅。(美聯社)

換邊後不過2分鐘，奧森漢完成帽子戲法，為拿玻里射成4:1，之後他在4分鐘後再交出助攻，由格魯吉亞國腳的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）將比數拉開。而基華拉斯基利亞之後再下一城，協助拿玻里大勝6:1，以40分繼續守在聯賽第9位，但與歐聯席位收窄至8分。

國米四球大勝阿特蘭大

至於聯賽榜首的國際米蘭，主場迎戰聯賽排第5的阿特蘭大，客隊的基迪拿尼（Charles De Ketelaere）在10分鐘的入球被VAR推翻後，國米26分鐘由達米安（Matteo Darmian）開紀錄，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）在上半場補時為國米將比數拉開至2:0。換邊後國米本來有個12碼，只是拿達路馬天尼斯操刀射失，不過費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）補中，54分鐘國米領先至3球。而大衛法迪斯（Davide Frattesi）之後再建一功，協助國米4:0大勝。國米聯賽以12分領先次席祖雲達斯。

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國際米蘭4:0擊敗阿特蘭大。(美聯社) 國際米蘭4:0擊敗阿特蘭大。(美聯社) 國際米蘭4:0擊敗阿特蘭大。(美聯社) 國際米蘭4:0擊敗阿特蘭大。(美聯社) 國際米蘭4:0擊敗阿特蘭大。(美聯社)
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