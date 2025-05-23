意甲｜拿玻里干地後悔缺席煞科戰　將成首位帶領三支球會奪冠領隊

為遷就國際米蘭在下周出戰歐聯決賽，意甲的煞科戰將國米及拿玻里兩支爭標球隊的賽事，提前在周五（23日）上演。然而國米及拿玻里的主帥施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）與干地（Antonio Conte）同樣在上周聯賽被逐離場，二人今仗都未能在場邊督師。干地在受訪時就表示，對此感到後悔。（拿玻里對卡利亞里，24日周六凌晨3時HOY77台直播）

（拿玻里對卡利亞里，24日周六凌晨3時HOY77台直播）

（科木對國際米蘭，24日周六凌晨3時HOY76台直播）

拿玻里在煞科戰將會主場對卡利亞里，干地在賽前就表示：「我們有着一個非常艱辛的球季，而很清楚，這會是我在一個新地方、新環境下，在球季前的最後一場比賽，我們明顯感受到那份責任，要為那不勒斯以及球迷，送上一些美好及歷史。」對於今場停賽，要在看台觀戰，他表示：「我後悔不能站在那裡。在一個這樣的賽季後，你很想站在那裡，與球迷起，並帶領球隊。我一如以往地，對我的職員、球迷以及球場的氣氛有很強大的信任，即使我將要站在看台，我的心仍在這裡。」