意甲｜拿玻里強勢出擊　有意簽迪布尼　兩大理由有機會成事

根據《Calciomercato》報道，隨着奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與曼城合約今季結束後將正式分道揚鑣，意甲球會拿玻里正籌劃大膽舉動，希望簽入這位比利時中場核心。

33歲的迪布尼上月已宣布將離開伊蒂哈德球場，曼城亦選擇不與其續約。他明白這是球會從商業角度所作的決定，但自信自己依然有能力在頂級水平立足。

迪布尼並未排除留在英超的可能，但拿玻里希望趁勢爭取主動。《Calciomercato》著名記者Gianluca Di Marzio透露，拿玻里體育總監Giovanni Manna已經與迪布尼的團隊會面，並向他們詳細介紹球會未來藍圖，以及迪布尼在球隊中的角色定位。