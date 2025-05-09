意甲｜拿玻里強勢出擊　有意簽迪布尼　兩大理由有機會成事

根據《Calciomercato》報道，隨着奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與曼城合約今季結束後將正式分道揚鑣，意甲球會拿玻里正籌劃大膽舉動，希望簽入這位比利時中場核心。
33歲的迪布尼上月已宣布將離開伊蒂哈德球場，曼城亦選擇不與其續約。他明白這是球會從商業角度所作的決定，但自信自己依然有能力在頂級水平立足。
迪布尼並未排除留在英超的可能，但拿玻里希望趁勢爭取主動。《Calciomercato》著名記者Gianluca Di Marzio透露，拿玻里體育總監Giovanni Manna已經與迪布尼的團隊會面，並向他們詳細介紹球會未來藍圖，以及迪布尼在球隊中的角色定位。
儘管迪布尼對這計劃感興趣，但他並不急於作出決定，希望全面審視所有選擇後才落實下一站去向。
自曼城與迪布尼確定分手後，搶人戰愈演愈烈。美職聯與沙特球會均有意網羅這位傳奇中場，歐洲方面，包括阿士東維拉亦正籌劃野心勃勃的報價，且具備財力爭奪。
拿玻里主帥干地（Antonio Conte）目前去留未明，他過去數月曾多次對引援策略表示不滿，但若球會成功簽入迪布尼，或能讓他重拾信心。
干地目前正領軍挑戰意甲冠軍，球隊在聯賽尚餘3場情況下領先國際米蘭3分，衝刺第4座聯賽錦標在望。若成功封王，將進一步增強球會吸引迪布尼加盟的本錢。
迪布尼與比利時國家隊隊友盧卡古（Romelu Lukaku）私交甚篤，加上他傾向留在歐洲搵食，加上拿玻里來屆一定有歐聯踢，都有望成為拿玻里簽人成功的關鍵。
至於缺點，可能係拿玻里未必有足夠財力，負擔迪布尼嘅人工。
作者：One Football
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