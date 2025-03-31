意甲｜拿玻里挫AC米蘭續守次席　國際米蘭主場贏波

隨着阿特蘭大再失分，意甲聯賽變成拿玻里與國際米蘭之爭。拿玻里與國米同在聯賽以2:1分別擊敗AC米蘭及烏甸尼斯，令國米仍以3分在榜首領先。
阿特蘭大在較早的聯賽以0:1不敵費倫天拿，追趕前兩位的機會變得渺茫。而國際米蘭在主場，上半場先由阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）在12分鐘打開紀錄，加上大衛法迪斯（Davide Frattesi）29分鐘再下一城，半場2:0領先烏甸尼斯。不過球隊下半場未能再攻破對手大門，反而在71分鐘被烏甸尼斯的蘇歷（Oumar Solet）追回一球，但國米仍維持2:1的領先。而比賽末後，國米的主帥施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）因為不滿球證判決，最最終領兩面黃牌被球證逐離場。
至於拿玻里在主場對另一支米蘭球會的AC米蘭。拿玻里同樣半場領先兩粒，保列坦奴（Matteo Politano）未夠2分鐘已為主隊打開紀錄，而盧卡古（Romelu Lukaku）在19分鐘建功，令拿玻里輕鬆領先至2:0。米蘭在下半場有辛迪亞高基文尼斯（Santiago Gimenez）射失12碼，不過盧卡祖域（Luka Jovic）在84分鐘為米蘭追回一球，不過拿玻里仍以2:1擊敗米蘭，聯賽以64分，落後國米3分排第2。