意甲｜拿玻里榜首大戰賽和國際米蘭　羅馬僅12場又炒領隊

意甲榜首大戰，國際米蘭因為查漢奴古（Hakan Calhanoglu）射失12碼，但仍憑他的遠射以1:1迫和拿玻里。至於周日（10日）再輸的羅馬，在12場賽事後再度炒教練。
聯賽榜首的拿玻里，作客迎戰上屆冠軍的國米，這也是拿玻里主帥干地（Antonio Conte）與舊東家相遇。曾領軍國米贏過意甲冠軍，干地今次帶拿玻里來到聖西路，開賽23分鐘取得領先，麥湯米尼（Scott McTominay）把握角球機會，在門前加腳改變方向，令作客的拿玻里打開紀錄。
不過國米周中歐聯為球隊射入12碼贏波的查漢奴古，在43分鐘為國米追和。國米下半場一度獲得12碼，但查漢奴古今次未能把握，射中柱彈出。最終兩隊只以1:1打成平手。拿玻里目前以26分繼續排榜首，不過榜首優勢僅餘1分，而國米、阿特蘭大、費倫天拿及拉素都有25分，當中阿特蘭大排次席，國米排第4，至於第6的祖雲達斯其實也有24分，令榜首形勢變混亂。
羅馬今季換第3位主帥
另外，羅馬在周日的聯賽以2:3主場不敵博洛尼亞之後，球隊宣布辭退主帥的艾雲祖歷（Ivan Juric），這代表首都狼在未夠半季，將已換到第3位領隊。羅馬在今年的9月辭退主帥的迪羅斯（Daniele de Rossi）後，由祖歷接棒，不過球迷普遍不滿將羅馬的「二王子」迪羅斯解僱。而祖歷領軍僅12仗，取得4勝5負之後，球隊又再次炒領隊。意大利媒體就指，前意大利國家隊及曼城主帥，被沙特阿拉伯辭退的文仙尼（Roberto Mancini）是其中一位候選人。