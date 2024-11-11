意甲｜拿玻里榜首大戰賽和國際米蘭　羅馬僅12場又炒領隊

查漢奴古的遠射，為國際米蘭以1:1迫和拿玻里。(路透社)

意甲榜首大戰，國際米蘭因為查漢奴古（Hakan Calhanoglu）射失12碼，但仍憑他的遠射以1:1迫和拿玻里。至於周日（10日）再輸的羅馬，在12場賽事後再度炒教練。

聯賽榜首的拿玻里，作客迎戰上屆冠軍的國米，這也是拿玻里主帥干地（Antonio Conte）與舊東家相遇。曾領軍國米贏過意甲冠軍，干地今次帶拿玻里來到聖西路，開賽23分鐘取得領先，麥湯米尼（Scott McTominay）把握角球機會，在門前加腳改變方向，令作客的拿玻里打開紀錄。