意甲｜拿玻里賽和維羅納失分　國際米蘭贏波暫領先4分

意甲聯賽，榜首三雄的國際米蘭與拿玻里在周三（7日）分途出擊。國際米蘭作客在迷霧之下，以2:0擊敗帕爾馬，而拿玻里卻主場與尾三的維羅納賽和2:2，加上AC米蘭在今日才出戰，令國米暫時在榜首領先4分。

聯賽榜首的國米，作客去到帕爾馬。場內雖然有不少的濃霧，但是國米仍在42分鐘由費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）射入，雖然旁證指越位，但視像助理裁判（VAR）推翻，入球有效，半場國米領先1球。換邊後國米繼續搶攻，不過彼達蘇錫（Petar Sucic）的攻門射斜。到補時4分鐘，邦尼（Ange-Yoan Bonny）為國米攻破大門，不過又被VAR推翻，但是在4分鐘後，馬古斯杜林（Marcus Thuram）為國際米蘭建功，令球隊以2:0擊敗帕爾馬。國米贏波後，以42分繼續領先，與次席的AC米蘭相差4分，不過米蘭少打一場，並在今日對熱拿亞。