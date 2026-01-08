熱門搜尋:
體育
2026-01-08 11:39:46

意甲｜拿玻里賽和維羅納失分　國際米蘭贏波暫領先4分

國際米蘭擊敗帕爾馬後，聯賽暫時帶出。(路透社)

意甲聯賽，榜首三雄的國際米蘭與拿玻里在周三（7日）分途出擊。國際米蘭作客在迷霧之下，以2:0擊敗帕爾馬，而拿玻里卻主場與尾三的維羅納賽和2:2，加上AC米蘭在今日才出戰，令國米暫時在榜首領先4分。

聯賽榜首的國米，作客去到帕爾馬。場內雖然有不少的濃霧，但是國米仍在42分鐘由費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）射入，雖然旁證指越位，但視像助理裁判（VAR）推翻，入球有效，半場國米領先1球。換邊後國米繼續搶攻，不過彼達蘇錫（Petar Sucic）的攻門射斜。到補時4分鐘，邦尼（Ange-Yoan Bonny）為國米攻破大門，不過又被VAR推翻，但是在4分鐘後，馬古斯杜林（Marcus Thuram）為國際米蘭建功，令球隊以2:0擊敗帕爾馬。國米贏波後，以42分繼續領先，與次席的AC米蘭相差4分，不過米蘭少打一場，並在今日對熱拿亞。

至於第3位的拿玻里，以為有機會升上次席，面對聯賽第18位的維羅納，球隊卻在27分鐘已落後2球。下半場先是麥湯米尼（Scott McTominay）為拿玻里追回一球，之後海倫（Rasmus Hojlund）的入球卻被VAR推翻，幸迪羅倫素（Giovanni di Lorenzo）在82分鐘的入球，為拿玻里追平2:2，不至於落敗，然而拿玻里失分後，與米蘭同得38分，落後國米4分。

迪馬高上半場為國際米蘭打開紀錄。(路透社) 馬古斯杜林為國際米蘭射成2:0。(路透社) 國際米蘭2:0贏帕爾馬。(路透社) 國際米蘭2:0贏帕爾馬。(路透社) 國際米蘭2:0贏帕爾馬。(路透社) 國際米蘭2:0贏帕爾馬。(路透社)

