意甲｜拿玻里迎擊祖雲達斯 榜首大戰矛盾對決

意甲周五晚上演獨腳戲，難得的超重量級榜首對決，由「一哥」拿玻里迎戰次席的祖雲達斯。拿玻里是意甲火力最強球隊，「斑馬兵團」則是最強防守隊伍，今場是頂級「矛盾」對決。賽前拿玻里主帥史巴列堤大讚球員開始成熟，懂得用腦踢波，對爭勝充滿信心。

拿玻里這支意甲「一哥」今季在聯賽及歐聯共出戰23場入59球，是歐洲5大聯賽其中一支進攻最悅目球隊，聯賽17戰入39球的火力亦冠絕意甲。陣內兩大射手域陀奧森漢與新兵基華拉斯基利亞合作無間，在聯賽合共交出16個入球，威脅力極強。

球隊上仗擊敗森多利亞後，主帥史巴列堤滿意表示：「我見到一支很成熟的球隊，在球賽中小心思考；假如我們在比賽中情緒波動，賽事便會變得複雜，但我們懂得用腦去比賽，戰果便毋須擔心。」拿玻里今場可繼續強陣出擊，上仗取代施連斯基在中場「派牌」的艾利夫艾馬斯，繼續擔正。

