意甲︱拿玻里迫和烏甸尼斯　33年再奪聯賽冠軍

意甲的拿玻里終於在提前5輪聯賽，確定成為今季的意甲冠軍。球隊在周四（4日）的聯賽，以1:1迫和烏甸尼斯，自1990年後，再次奪得意甲的冠軍。球隊所在的拿不勒斯，球迷整晚狂歡慶祝。
這支意大利南部球會，對上一次奪得意甲冠軍，已是1990年，當時球隊還有阿根廷首代球王馬勒當拿（Diego Maradona）在陣。然而今仗的拿玻里，仍是並不輕鬆，球隊在上半場13分鐘，就被烏甸尼斯的洛夫歷（Sandi Lovric）攻破大門。之後拿玻里雖然積極反撲，但射手域陀奧森漢（Victor Osimhen）的頭槌僅僅斜出，半場落後1球。
球會史上第3個意甲冠軍
不過換邊後，拿玻里53分鐘右路獲得一次角球，雖然烏甸尼斯的守將一度解圍，但皮球仍落在拿玻里球員腳下，最終奧森姆把握到對手門將擋出不遠補中，為這支南部球隊追平。之後的比賽拿玻里有希望爭取多個入球，不過還是未能再次攻破對手大門，最終與烏甸尼斯打成平手。
拿玻里賽後以80分繼續排聯賽榜首，由於與次席的拉素已有16分距離，餘下5場聯賽都無法追回，故拿玻里確定提早5輪成為聯賽冠軍。球隊33年來首次奪得聯賽冠軍，這是球隊史上第3個意甲冠軍，此前在1987及1990年，都是由馬勒當拿帶領下奪標。而球隊領隊的史巴列堤（Luciano Spalletti）以64歲成為最年長的意甲冠軍領隊。