意甲︱拿玻里迫和烏甸尼斯　33年再奪聯賽冠軍

意甲的拿玻里終於在提前5輪聯賽，確定成為今季的意甲冠軍。球隊在周四（4日）的聯賽，以1:1迫和烏甸尼斯，自1990年後，再次奪得意甲的冠軍。球隊所在的拿不勒斯，球迷整晚狂歡慶祝。

這支意大利南部球會，對上一次奪得意甲冠軍，已是1990年，當時球隊還有阿根廷首代球王馬勒當拿（Diego Maradona）在陣。然而今仗的拿玻里，仍是並不輕鬆，球隊在上半場13分鐘，就被烏甸尼斯的洛夫歷（Sandi Lovric）攻破大門。之後拿玻里雖然積極反撲，但射手域陀奧森漢（Victor Osimhen）的頭槌僅僅斜出，半場落後1球。