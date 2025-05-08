意甲 ｜拿玻里驚現「麥湯米尼神龕」　被視為馬勒當拿接班人

曼聯前中場球員麥湯米尼（Scott McTominay），去年夏天以2,500萬英鎊轉投拿玻里，從此升價10倍。這位28歲的蘇格蘭國腳，迅速成為意大利南部豪門的絕對主力，帶領球隊爭奪今季意甲冠軍。
目前聯賽尚餘3輪，拿玻里領先次席的國際米蘭3分，有望奪得隊史第4個聯賽冠軍，而麥湯米尼正是陣中最耀眼的球星。他在前場大放異彩，已為「藍衣軍」射入12球，很多入波更拿到關鍵3分。
熱情的拿玻里球迷，當然沒有吝嗇對這位新寵的喜愛，他們以不同方式表達對這位蘇格蘭英雄的敬意。
不少球迷穿著蘇格蘭裙進場，更有一款薄餅以他命名。一位粉絲更瘋狂，直接在小腿紋上了「McTominay」的刺青，旁邊還寫上他的綽號「McFratm」。這個外號「McFratm」其實由隊友命名，意思是「麥兄弟」，迅速在球迷之間流行起來。
而在那不勒斯市中心，這個名字更出現在一個令人難以置信的「神龕」。一條狹窄塗鴉小巷中，在一棟17世紀古建築上晝了一幅麥湯米尼的巨型畫像，與古典柱子和華麗建築相映成趣。
壁畫不但刻有他的名字，還寫上「McFratm」及縮寫「N4」，象徵球迷對拿玻里奪得第4冠的期盼。此外，牆上還畫有他的8號球衣。
這一幕讓人不禁聯想到當年拿玻里對球王馬勒當拿（Diego Maradona）的愛戴。這位已故阿根廷傳奇巨星帶領球隊於1987年及1990年奪得前兩個聯賽冠軍，成為拿玻里歷來最偉大的球員，沒有之一。
如今走在那不勒斯街頭，幾乎每個角落都能見到向馬勒當拿致敬的壁畫，其中最著名的是由球迷Mario Filardi於1990年繪製、紀念球會第二次奪冠的畫像。如今，麥湯米尼似乎正在接這份傳奇。
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