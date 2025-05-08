意甲 ｜拿玻里驚現「麥湯米尼神龕」 被視為馬勒當拿接班人

曼聯前中場球員麥湯米尼（Scott McTominay），去年夏天以2,500萬英鎊轉投拿玻里，從此升價10倍。這位28歲的蘇格蘭國腳，迅速成為意大利南部豪門的絕對主力，帶領球隊爭奪今季意甲冠軍。

目前聯賽尚餘3輪，拿玻里領先次席的國際米蘭3分，有望奪得隊史第4個聯賽冠軍，而麥湯米尼正是陣中最耀眼的球星。他在前場大放異彩，已為「藍衣軍」射入12球，很多入波更拿到關鍵3分。

熱情的拿玻里球迷，當然沒有吝嗇對這位新寵的喜愛，他們以不同方式表達對這位蘇格蘭英雄的敬意。