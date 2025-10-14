意甲｜推動海外聯賽　科木指要為生存作犧牲

意甲將在明年2月，在澳洲安排首場的海外賽事。將要作客帕斯參賽的科木聲明指，這是球隊為了生存而需要作出的犧牲。並指這樣做是要讓意甲重拾昔日光輝。

國際足協（FIFA）以及歐洲足協（UEFA）在上月通過批准意甲及西甲，首次在海外舉行聯賽比賽。當中西甲的維拉利爾，12月會在美國邁亞密對巴塞隆拿，而意甲就會由AC米蘭，在澳洲帕斯對科木。科木就這次破天荒的賽事發表聲明支持有關安排，他們指出，英超在2025至2029年間，將獲得120億英鎊的電視轉播收入，而意甲一年就只有7.8億英鎊，這代表了英超主宰了全球的市場，這種不平衡，令英格蘭足球享有巨大的財務優勢，因此海外賽事並不是一種貪婪的行為。