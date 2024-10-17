意甲｜普巴否認欺詐服藥　爭取明年為祖雲達斯復出

早前獲得國際體育仲裁法院（CAS），裁定祖雲達斯的中場保羅普巴（Paul Pogba）未能通過藥檢測試的停賽期，由原來的4年減至18個月，並有望在明年3月復出。他事後首度接受訪問回應指控，仍自稱沒有撒謊，並指自己曾想過因此退役。
普巴被指其藥檢樣本的一種睪固酮測試中水平過高，在2月時被意大利的反禁藥機構判處4年停賽處分，他在接受「天空體育」的訪問表示：「這不是我，我不是欺詐者。我是熱愛我的運動，我熱愛比賽，我從沒有，也沒嘗試過作弊，我喜歡公平地贏。我是一個很差的失敗者，但不是一個欺詐者。我負起我部份的責任，因為我有使用補健品。我沒有再三檢查，就是這麼說吧，即使這是來自一個專業人士。如果我要被懲野，我是接受的，但絕對不是4年。」
仍想代表法國國家隊
目前與祖雲達斯之間仍然存在合約關係，並到2026年季末才完結。他表示：「我仍想留在球場，任何的場地都好。首先是要與祖雲達斯，我想與隊友們練習，單獨一個人太艱苦了，只能對着牆傳球。我主要目標仍是返回訓練場，取回狀態並做自己喜歡的。」在2月被判4年停賽時，他指自己有想過直接退役，但及後在太太鼓勵，而將目標放在爭取復出：「我仍然是哪個有不同渴望的球員，更多的動力及更大的渴求。我會比以前爭取更多比賽上陣，因為我的機會曾被拿走，而我現在發現，這對我有多重要。這肯定會是另一個保羅普巴，並且會有更大決心和比賽動力直到生涯的完結。」
普巴在2022年從曼聯轉投祖雲達斯後，在各項賽事僅上陣12次。而他仍想繼續為法國國家隊效命，他表示：「我已經準備好，球員們都是渴望為國家隊上陣，並且再次在國家隊贏得我的位置。我已準備好競爭，這是必要的，因為這才是競爭。」普巴對上一次為法國上陣已是2022年3月的友賽對南非，而他至今為「高盧雄雞」上陣91次入11球。