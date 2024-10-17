意甲｜普巴否認欺詐服藥　爭取明年為祖雲達斯復出

早前獲得國際體育仲裁法院（CAS），裁定祖雲達斯的中場保羅普巴（Paul Pogba）未能通過藥檢測試的停賽期，由原來的4年減至18個月，並有望在明年3月復出。他事後首度接受訪問回應指控，仍自稱沒有撒謊，並指自己曾想過因此退役。

普巴被指其藥檢樣本的一種睪固酮測試中水平過高，在2月時被意大利的反禁藥機構判處4年停賽處分，他在接受「天空體育」的訪問表示：「這不是我，我不是欺詐者。我是熱愛我的運動，我熱愛比賽，我從沒有，也沒嘗試過作弊，我喜歡公平地贏。我是一個很差的失敗者，但不是一個欺詐者。我負起我部份的責任，因為我有使用補健品。我沒有再三檢查，就是這麼說吧，即使這是來自一個專業人士。如果我要被懲野，我是接受的，但絕對不是4年。」