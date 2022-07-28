意甲︱普巴膝傷可能缺席世界盃　上半季祖雲達斯或不註冊

以自由身重返祖雲達斯的法國中場保羅普巴（Paul Pogba），在隨隊到美國參與集訓後，證實右膝受傷。雖然估計他需要休養40至60日，但意大利傳媒指，已年屆30的普巴，或需要更長時間康復。

經過回歸曼聯的失意，普巴希望重回祖雲達斯取回狀態。不過在經過首仗熱身賽後，普巴報稱右膝痛楚，其後證實其右膝的半月板出現勞損，並需要接受手術。普巴原定在美國接受手術，但他在周三(27日)卻返回意大利，並準備與法國的醫療專家商討。

意大利傳媒就報道，普巴的傷勢可能令他缺席在11月展開的世界盃，並有機會要到明年初才可以復出。報道指出，普巴的傷勢的其中一個處理，是移除部份的半月板，只需要休息40至60日，然而有關的手術比較適合年輕球員，並且有機會影響膝關節的靈活性。而另一個手術卻是需要花上4至5個月的時間，這將意味普巴要缺席在年底舉行的世界盃。這正是普巴選擇回歐洲尋找法國的醫療團隊商討的原因。

熱刺收購計劃受阻

在普巴可能要到明年才復出，據報祖雲達斯將留着隊中的美國中場韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）。英國傳媒指出，英超的熱刺原本打算以4,000萬歐元（約3.2億港元）收購麥堅尼，但是在普巴可能要休息一段長時間之下，球隊或會先留住該美國中場。