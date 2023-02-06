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體育
2023-02-06 04:29:58
日報

意甲｜欠薪森多利亞作客強勢蒙沙

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森多利亞

森多利亞要積極護級。

加比亞甸尼

加比亞甸尼水準一般。

森多利亞

森多利亞近日風雨飄搖，更令人懷念早前離世球會傳奇維埃里。

上周被爆出拖欠職球員3個月人工的森多利亞，周一在意甲作客今屆最強升班馬蒙沙，要突破悶局，困難重重。(07/02 03:45)

對上5仗連意盃5戰全敗兼一球不入的森多利亞，上周五被意大利《體育報》爆出正拖欠職球員共1,100萬歐元(約9,350萬港元)；球會主席費里路在本月16日前若未無法支付欠薪，球會有機會被賽會扣分。現時該隊意甲20戰只得9分，距離安全線有9分之遙，場內場外形勢險峻。教練迪贊史坦高域無計可施，今場仍會以加比亞甸尼、森姆林馬斯及菲臘杜歷錫，負起進攻重任；但除了加比亞甸尼今年曾攻入1球，其餘二人長陷入球荒。

森多利亞領隊 史坦高域

森多利亞領隊史坦高域。

加比亞甸尼

加比亞甸尼(左)把握力一般。

森多利亞

森多利亞球員早前在熱身時穿上9號球衣悼念球會傳奇維埃里。

相反今屆升班的蒙沙越戰越勇，上仗作客竟能以2比0打敗、因財務違規上月被扣15分的傳統勁旅祖雲達斯。蒙沙近6場聯賽錄得3勝3和，逼近中游位置，暫時表現比上屆由意乙直升的萊切及克雷莫納出色。該隊計近4戰意甲主場2勝2和共入8球，不少中前場球員佳態洋溢；但最值留是上仗先開紀錄的右翼衛施古利亞，近4仗意甲已入3球，全為該會首名入球者。

同一晚另一場意甲，護級的維羅納迎戰前列分子拉素。(07/02 01:30)

(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)

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