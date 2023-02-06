意甲｜欠薪森多利亞作客強勢蒙沙

對上5仗連意盃5戰全敗兼一球不入的森多利亞，上周五被意大利《體育報》爆出正拖欠職球員共1,100萬歐元(約9,350萬港元)；球會主席費里路在本月16日前若未無法支付欠薪，球會有機會被賽會扣分。現時該隊意甲20戰只得9分，距離安全線有9分之遙，場內場外形勢險峻。教練迪贊史坦高域無計可施，今場仍會以加比亞甸尼、森姆林馬斯及菲臘杜歷錫，負起進攻重任；但除了加比亞甸尼今年曾攻入1球，其餘二人長陷入球荒。

上周被爆出拖欠職球員3個月人工的森多利亞，周一在意甲作客今屆最強升班馬蒙沙，要突破悶局，困難重重。(07/02 03:45)

相反今屆升班的蒙沙越戰越勇，上仗作客竟能以2比0打敗、因財務違規上月被扣15分的傳統勁旅祖雲達斯。蒙沙近6場聯賽錄得3勝3和，逼近中游位置，暫時表現比上屆由意乙直升的萊切及克雷莫納出色。該隊計近4戰意甲主場2勝2和共入8球，不少中前場球員佳態洋溢；但最值留是上仗先開紀錄的右翼衛施古利亞，近4仗意甲已入3球，全為該會首名入球者。

同一晚另一場意甲，護級的維羅納迎戰前列分子拉素。(07/02 01:30)

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