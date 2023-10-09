意甲｜盧卡古連續三場共轟四粒　羅馬大勝卡利亞里（附比賽精華）

在基奧特（Olivier Giroud）繼續拯救AC米蘭後，羅馬也在盧卡古（Romelu Lukaku）大發神威之下，以4:1擊敗卡利亞里，這位比利時射手已經在連續3場取得入球，而且他在近8場更入9球，未知可否挽救有傳不獲續約的領隊摩連奴（Jose Mourinho）。
在歐洲賽兩季打入決賽，羅馬卻在今季季初表現欠佳，令羅馬的「爹哋」摩連奴有傳會在季尾不獲續約。不過「渣古」盧卡古就繼續發揮作用，在對卡利亞里的聯賽，他一度後腳助攻隊友，只是對手門將擋出。之後羅馬先由艾奧亞（Houssem Aouar）接應隊友妙傳，19分鐘轉身射入領先。1分鐘後，盧卡古接應隊友的傳中，禁區內用心口撞入，為球隊攻入2:0。
換邊之後都是羅馬的攻勢，比洛迪（Andrea Belotti）在51分鐘扣過對手射入，雖然旁證一度指越位，但經VAR判定後推翻越位決定，羅馬領先3球。盧卡古在59分鐘接應隊友的直線，輕鬆為羅馬拉開至4:0。雖然卡利亞里之後獲得12碼，並追回1球，不過羅馬仍大勝一仗，取得球隊聯賽今季的第3場勝仗，並升上第10。
盧卡古近8場入9球
羅馬今季開季戰績欠佳，球隊在開季首3仗僅得1分，不過之後球隊之後已取得3勝2和，在歐霸盃分組亦取下兩連勝，今季加盟的盧卡古在摩連奴的「說明書」之下得以發揮，在近8仗有7場都有入球，讓這位過去繼季飽受抨擊的射手「咸魚翻生」。而羅馬今季已在聯賽攻入19球，是聯賽入球第2多的球隊，僅次第2的國際米蘭。
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