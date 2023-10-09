意甲｜盧卡古連續三場共轟四粒　羅馬大勝卡利亞里（附比賽精華）

在基奧特（Olivier Giroud）繼續拯救AC米蘭後，羅馬也在盧卡古（Romelu Lukaku）大發神威之下，以4:1擊敗卡利亞里，這位比利時射手已經在連續3場取得入球，而且他在近8場更入9球，未知可否挽救有傳不獲續約的領隊摩連奴（Jose Mourinho）。

在歐洲賽兩季打入決賽，羅馬卻在今季季初表現欠佳，令羅馬的「爹哋」摩連奴有傳會在季尾不獲續約。不過「渣古」盧卡古就繼續發揮作用，在對卡利亞里的聯賽，他一度後腳助攻隊友，只是對手門將擋出。之後羅馬先由艾奧亞（Houssem Aouar）接應隊友妙傳，19分鐘轉身射入領先。1分鐘後，盧卡古接應隊友的傳中，禁區內用心口撞入，為球隊攻入2:0。