意甲｜祖雲達斯作客險勝威尼斯　力壓羅馬奪歐聯資格

意甲聯賽煞科，雖然聯賽冠軍戰因為國際米蘭要出戰歐聯而提前上演，不過餘下的歐聯席位就仍在爭逐。其中祖雲達斯作客降班的威尼斯，一度被對手迫和2:2，但最終仍贏3:2，取得聯賽第4，來季出戰歐聯，而羅馬就算贏波，仍以1分不及祖雲達斯，來季僅能參與歐霸盃。

3月才接掌祖雲達斯的杜陀（Igor Tudor），最終還是讓老婦人取得歐聯的資格。不過祖雲達斯在煞科戰仍飽食「驚風散」，已鎖定降班的威尼斯，開賽不夠2分鐘由丹尼爾費拿（Daniel Fila）建功取得領先，之後祖雲達斯5分鐘的入球被判「詐糊」。幸好耶迪斯（Kenan Yildiz）在25分鐘仍為斑馬兵團追平，加上高路梅安尼（Randal Kolo Muani）在31分鐘建功，令祖雲達斯半場反先。可是威尼斯55分鐘就由夏比斯（Ridgeciano Haps）扳平，不過祖雲達斯在73分鐘獲得12碼，由文路爾盧卡迪尼（Manuel Locatelli）射入，令祖雲達斯贏3:2，以70分取得聯賽第4名，來季與冠軍拿玻里、國際米蘭及阿特蘭大出戰歐聯。