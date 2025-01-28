意甲｜祖雲達斯借用車路士守將　熱拿亞贏榜尾蒙沙暫脫降班旋渦

意甲的祖雲達斯，在宣布了巴西國腳的丹尼路雷斯（Danilo）離隊後，隨即借用了車路士的葡萄牙國腳連拿度維加（Renato Veiga）。而周一（27日）的兩場榜尾護級戰，熱拿亞以2:0擊敗榜尾的蒙沙，暫時擺脫降班威脅，而威尼斯就與維羅納賽和1:1。

祖雲達斯在周一宣布與丹尼路落實解約的協議，而面對守將基爾臣比馬（Bremer）以及卡巴爾（Juan Cabal）都因為前十字韌帶受傷而長期缺陣，故從車路士借用21歲的維加。維加在季初從瑞士的巴素利加盟，雖然取得國家隊代表機會，但在英超僅得1次上陣，故轉投意甲尋找比賽的機會。而丹尼路據報是回國重投巴甲。