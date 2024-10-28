意甲｜祖雲達斯意大利打吡迫和國際米蘭　費倫天拿主場大炒羅馬

意甲的意大利打呲戰，國際米蘭在主場對祖雲達斯。結果國米在一度領先4:2之下，被後備上陣的耶迪斯（Kenan Yildiz）梅開二度，以4:4迫和。至於費倫天拿，就在主場以5:1大勝羅馬。

在拿玻里贏波之下，第2及第3位的國米與祖雲達斯，都不希望被拿玻里拉開。而國米在這場意大利打吡是先開紀錄一隊，15分鐘國米獲得12碼，並由施連斯基（Piotr Zielinski）操刀射入領先。不過5分鐘後就被杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）為斑馬兵團追平，而添莫菲韋亞（Timothy Weah）在26分鐘門前把握機會為祖雲達斯反先。但是米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）在35分鐘又為國米追回，而2分鐘之後，國米再獲得12碼，施連斯基再射入，令國米半場領先3:2。