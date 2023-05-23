意甲︱祖雲達斯被法院扣10分　聯賽又輸安玻里1:4

意大利法院就祖雲達斯造數案作出最新的裁決，球隊今季仍需要被扣10分，而同日，老婦人在聯賽作客以1:4大敗給榜下游的安玻里，聯賽跌落第7位。

曾經的意甲班霸祖雲達斯，在過去一周經歷不少打擊。球隊上周歐霸盃四強出局後。早前獲最高法院推翻扣15分判決後，祖雲達斯的造假帳案需要再度裁決，體育法庭最終仍判這支兵團要被拉10分，令球隊跌落聯賽的第7位，與第6羅馬相差1分。