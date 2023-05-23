意甲︱祖雲達斯被法院扣10分　聯賽又輸安玻里1:4

意大利法院就祖雲達斯造數案作出最新的裁決，球隊今季仍需要被扣10分，而同日，老婦人在聯賽作客以1:4大敗給榜下游的安玻里，聯賽跌落第7位。
曾經的意甲班霸祖雲達斯，在過去一周經歷不少打擊。球隊上周歐霸盃四強出局後。早前獲最高法院推翻扣15分判決後，祖雲達斯的造假帳案需要再度裁決，體育法庭最終仍判這支兵團要被拉10分，令球隊跌落聯賽的第7位，與第6羅馬相差1分。
然而在面對安玻里的比賽，球隊在18分鐘先輸12碼，卡佩圖（Francesco Caputo）為主隊先開紀錄。3分鐘之後角球混戰，祖雲達斯門將的施捷斯尼（Wojciech Szczesny）擋出後，被盧柏圖（Sebastiano Luperto）補中，主隊半場領先2:0。
羅馬2:2沙蘭力坦拿
卡佩圖換邊3分鐘，接應隊友丹尼爾艾卡普（Jean-Daniel Akpa Akpro）橫傳，把握對手防線的誤會笠入，為安玻里拉開至3球。祖雲達斯雖然有費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）追回一球，不過羅拔圖碧高尼（Roberto Piccoli）補時的入球，為安玻里大勝4:1。同日的另一場比賽，羅馬以2:2賽和沙蘭力坦拿後，羅馬目前以60分排聯賽第6位，至於祖雲達斯則以59分排第7，以目前位置結束，祖雲達斯可能來季失去歐洲賽的資格。