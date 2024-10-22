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體育
2024-10-22 12:01:21

意甲｜祖雲達斯「驚喜」宣布新星古拿來投　後稱社交媒體帳號被入侵惡作劇

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皇家馬德里的艾達古拿被「官宣」加盟祖雲達斯，後球會解釋社媒帳號被盜。(路透社)

皇家馬德里的艾達古拿被「官宣」加盟祖雲達斯，後球會解釋社媒帳號被盜。(路透社)

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意甲球會在周一（21日）突然宣布，土耳其新星的艾達古拿（Arda Guler）從西甲的皇家馬德里來投。這或者令不少老婦人的球迷震驚，然而球會在數小時後澄清，這不過是因為他們的社交媒體帳號被入侵，不要相信有關的傳言。

轉會窗雖然已經關閉，不過祖雲達斯的英語X帳號，在周一就貼上一張古拿在機場的相片，並配上：「歡迎來到祖雲達斯，艾達古拿。足球的明日之星現在是祖雲達斯家庭的一員。」不過，祖雲達斯也發現了這一陣的騷動，在球會原來的帳戶中表示，他們的英語X帳號被黑客入侵，故此有關消息並不是真確。

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祖雲達斯在周二（22日）的歐聯賽事就會主場對德甲的史特加，球隊在目前兩場聯賽階段都取得勝仗。

祖雲達斯的英語X帳號，曾宣布古拿加盟。(網上圖片)

祖雲達斯的英語X帳號，曾宣布古拿加盟。(網上圖片)

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