意甲球會在周一（21日）突然宣布，土耳其新星的艾達古拿（Arda Guler）從西甲的皇家馬德里來投。這或者令不少老婦人的球迷震驚，然而球會在數小時後澄清，這不過是因為他們的社交媒體帳號被入侵，不要相信有關的傳言。

轉會窗雖然已經關閉，不過祖雲達斯的英語X帳號，在周一就貼上一張古拿在機場的相片，並配上：「歡迎來到祖雲達斯，艾達古拿。足球的明日之星現在是祖雲達斯家庭的一員。」不過，祖雲達斯也發現了這一陣的騷動，在球會原來的帳戶中表示，他們的英語X帳號被黑客入侵，故此有關消息並不是真確。