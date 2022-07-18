意甲｜羅馬將簽入戴巴拿 3年合約 600萬歐元年薪

據《天空體育》以及轉會權威記者Fabrizio Romano報道，今夏與祖雲達斯約滿後以自由身離隊的阿根廷球星保羅戴巴拿（Paulo Dybala），將會加盟「首都狼」羅馬，成為狂人犘連奴（Jose Mourinho）球隊的一員。報道指，戴巴拿已經接受一份3年合約，他亦已經搭上私人飛機往葡萄牙接受體測，與在當地集訓的羅馬大隊會合，球會亦準備好合約文件，其年薪最高可達600萬歐元。

報道指，摩連奴就是戴巴拿選擇羅馬的最關鍵原因。戴巴拿一直都是摩連奴的頭號目標，羅馬為了說服他加盟，已經努力了40日，最後靠摩連奴前後打了兩次電話給戴巴拿，其中第二次在7日前，當中摩連奴有一句話深深打動了戴巴拿：「跟我一起，你會贏得金球獎。」

戴巴拿在祖雲達斯各項賽事上陣293場，攻入115球，贏得5次意甲冠軍。假若戴巴拿落實加盟，他將會是羅馬今夏第4名新兵，他們之前從里爾簽入後衛薛基施歷（Zeki Celik），並簽入自由身中場尼曼查馬迪（Nemanja Matić）及門將史韋拉（Mile Svilar）。