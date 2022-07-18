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體育
2022-07-18 17:49:23

意甲｜羅馬將簽入戴巴拿 3年合約 600萬歐元年薪

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保羅戴巴拿今夏以自由身離開祖雲達斯。

據《天空體育》以及轉會權威記者Fabrizio Romano報道，今夏與祖雲達斯約滿後以自由身離隊的阿根廷球星保羅戴巴拿（Paulo Dybala），將會加盟「首都狼」羅馬，成為狂人犘連奴（Jose Mourinho）球隊的一員。報道指，戴巴拿已經接受一份3年合約，他亦已經搭上私人飛機往葡萄牙接受體測，與在當地集訓的羅馬大隊會合，球會亦準備好合約文件，其年薪最高可達600萬歐元。

報道指，摩連奴就是戴巴拿選擇羅馬的最關鍵原因。戴巴拿一直都是摩連奴的頭號目標，羅馬為了說服他加盟，已經努力了40日，最後靠摩連奴前後打了兩次電話給戴巴拿，其中第二次在7日前，當中摩連奴有一句話深深打動了戴巴拿：「跟我一起，你會贏得金球獎。」

戴巴拿在祖雲達斯各項賽事上陣293場，攻入115球，贏得5次意甲冠軍。假若戴巴拿落實加盟，他將會是羅馬今夏第4名新兵，他們之前從里爾簽入後衛薛基施歷（Zeki Celik），並簽入自由身中場尼曼查馬迪（Nemanja Matić）及門將史韋拉（Mile Svilar）。

摩連奴以一個紋身，記載他執教生涯的3個歐洲賽獎盃。

摩連奴以一個紋身，記載他執教生涯的3個歐洲賽獎盃。

史上第一位歐洲三冠王  摩連奴公開「特別的紋身」

摩連奴周日（17日）亦在Instagram公開了他的紋身，記載他執教生涯的3個歐洲賽獎盃。羅馬上季在新辦的首屆歐洲協會聯賽封王，令他一嘗奪得3項不同歐洲賽獎盃的滋味。他過去曾替波圖及國際米蘭奪得歐聯錦標，後來又助曼聯成為歐霸盃盟主，如今再多了歐協聯，他決定將這個功績，記在自己的皮膚上。

他先發佈了紋身設計圖案，寫道：「這是我的紋身，羅馬人的喜悅讓我這樣做了。然後，我再想到了一些特別的東西，一些可以紀念我贏得歐洲所有比賽的東西。」

「與此同時，我也想要一個獨特的紋身，到目前為止，我是唯一一個可以擁有它（紋身）的人。」這位昔日自稱「特別的一個」的主帥，解釋他所擁有的這個「特別的紋身」。他事隔數小時後再上載一張相，是一張捲起袖子露出他的右上臂紋身的照片，讓各位球迷大飽眼福。

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