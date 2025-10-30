意甲｜羅馬小勝帕爾馬追點拿玻里　費倫天拿不敵國際米蘭延續不勝

周中的意甲聯賽，羅馬在主場以2:1擊敗帕爾馬，在聯賽榜上繼續與拿玻里同得21分排次席，而國際米蘭主場3:0大勝費倫天拿就仍在第3位，至於費倫天拿則已連續9輪聯賽未嘗一勝，排聯賽尾二。

首都狼的羅馬自2001年就沒嘗過聯賽冠軍，在近季就連爭標機會都沒有。不過今屆球隊在加斯派連尼（Gian Piero Gasperini）領軍之下有不錯開始，周三（29日）面對帕爾馬，球隊雖然在39分鐘有馬迪亞斯蘇尼（Matias Soule）的入球被判「詐糊」，半場互無紀錄。但是馬里奧靴莫素（Mario Hermoso）在63分鐘為羅馬打開紀錄，加上球隊去季神射手的杜夫比克（Artem Dovbyk）81分鐘再下一城，為球隊拉開比數，即使帕爾馬的施卡迪（Alessandro Circati）在89分鐘追回一球，但羅馬仍以2:1贏波，聯賽排第2，與拿玻里同分。