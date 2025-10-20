意甲｜華迪候命 克雷莫納主場「細」守

意甲升班馬克雷莫納上仗大敗國際米蘭腳下，但今晚意甲獨腳戲回師主場，迎戰實力接近的烏甸尼斯，仍有英格蘭老牌箭頭占美華迪(Jamie Vardy)隨時候命，形勢隨時截然不同。足智彩開出入球中位數[2.5]球，先取「細」盤最安心。(球賽編號FB7951，10月21日02:45開賽) 克雷莫納透過附加賽升班，跟意乙冠軍薩斯索羅暫時同以6戰9分居意甲中游，以人腳計暫時「收貨」。克雷莫納上仗作客勁旅國米輸1比4，一早失波亂陣腳，最終只能由前鋒費達歷高邦拿索利破蛋，開季聯賽2勝3和不敗身被破，但不足為辱。

球隊今季意甲主場2戰1勝1和，連同意乙跨季9場聯賽主場不敗僅失8球，守力不俗，今夏免費簽入大名鼎鼎的占美華迪外，暫時最搶眼是從意甲萊切以300萬歐元(2,730萬港元)過檔的29歲中堅比舒洛圖(Baschirotto)，6場聯賽全勤並已攻入2球。至於華迪早前受傷缺陣多場，但上仗鬥國米已作季內第二次後備出場，今場可隨時候命扭轉局面，力爭個人意甲首球。 對手烏甸首輪即作客打破國米，令人眼前一亮，但之後走勢相當反覆；季內另一場意甲勝仗亦在客場1比0小勝升班馬比薩SC，但之後1比3敗走薩斯索羅，客場鬥其餘兩支升班馬未有明顯優勢，暫時開季6戰8分。