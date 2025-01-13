意甲｜蒙沙沉底 費倫天拿反彈有計

剛戰聯賽主場吞前列勁旅拿玻里3蛋的「紫百合」費倫天拿，今晚深夜意甲作客鬥易帥後未有起色的包尾大幡蒙沙，料可贏波反彈直取客勝。(球賽編號FB6035，1月14日03:45開賽)

紫百合自去年12月中旬起，戰績下滑，4場聯賽只得1分，當中僅作客2比2逼和祖雲達斯，但聯賽仍守第6位。球隊上仗呑拿玻里3蛋，錄得季內暫時最大敗仗，但過程卻相當「神奇」。守衛先被對手前鋒「舞龍」連過數關破門，之後中堅馬迪亞斯摩蘭奴(Moreno)、高莫沙(Comuzzo)兩位經驗尚淺的守將先後犯錯連累失波。進攻方面，首席射手摩斯堅恩(Moise Kean)上半場入波，但疑似手球被判「詐胡」，未能連續3戰士哥；而下半場眾鋒將連環攻門，又被拿玻里門將阿歷斯美列特(Meret)「神救」，大敗兼吞蛋失運連連。球隊作客一向進取，早前曾在聯賽作客寫下4連勝，應贏則贏；今場軍容整齊，出征弱旅蒙沙是反彈良機。